Chile goleó por 5-0 a Bolivia en el estadio El Teniente de Rancagua y se mantiene invicto en la Conmebol Liga de Naciones Femenina, cerrando una buena fecha doble de arranque camino al Mundial de Brasil 2027 (en la primera jornada empató 0-0 ante Venezuela de visita).

El equipo de Luis Mena tiene funcionamiento, algo que le falta por ejemplo a La Roja masculina, y acumula 4 puntos en dos partidos, por lo que tiene derecho a soñar con la Copa del Mundo.

⚽ Los goles de Chile vs Bolivia por la Liga de Naciones Femenina

El primer tiempo de Chile fue fenomenal: Todo comenzó con 2 goles antes de los 10 minutos por parte de Sonya Keefe (3 y 9 minutos), quien fue una de las figuras del compromiso.

Después vinieron los tantos de Fernanda Pinilla, el que debió ser validado por VAR tras un mal cobro de offside (17’) y Yastin Jiménez (45+1’).

La goleada la cerró Nayadeth López Opazo en el arranque del complemento (46’), mientras que después La Roja se dedicó a manejar la victoria y no exigir demasiado las cargas.

La capitana de Chile, Christiane Endler, volvió a ser titular en su regreso tras dos años, pero no tuvo mucho trabajo, ya que Bolivia mostró un discreto nivel de juego.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile Femenino?

La Roja Femenina vuelve a la cancha el viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas ante Perú en Cusco, a más de 3.500 metros de altitud.

Después de eso, las dirigidas por Luis Mena juegan el martes 2 de diciembre a las 18:00 horas frente a Paraguay en nuestro país.

📋 Así se juega la Conmebol Liga de Naciones Femenina

La Conmebol Liga de Naciones Femenina tiene 9 selecciones de Sudamérica, includa Chile (Brasil queda fuera por ser local en la Copa del Mundo) y 2 de ellas clasificarán de forma directa al Mundial 2027 (las dos primeras de la tabla de posiciones), mientras que otras 2 (tercera y cuarta) van a un repechaje previo a la cita planetaria.

Se juega todos contra todos, con 8 partidos (4 de local y 4 de visita, los que se jugarán de forma alternada con sus respectivos contrincantes), teniendo una fecha libre por la ausencia de Brasil.

El torneo arrancó en octubre de 2025 y finaliza el 9 de junio de 2026. A continuación revisa las fechas: