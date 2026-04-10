Chile perdió por 1-0 contra Argentina en el estadio Elías Figueroa Brander y se complicó en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, torneo que da pasajes para el Mundial 2027 que se disputará en Brasil.

La Roja está cuarta con siete puntos y sigue en zona de clasificación al repechaje, aunque con la posbilidad de ser superada. Por ejemplo, Perú tiene seis puntos y un partido menos, ya que quedó libre, mientras que a nuestro país aún le falta su jornada de descanso, producto de que la Selección Brsileña no participa en esta fase clasificatoria por tener su cupo asegurado en la Copa del Mundo, lo que provoca que haya un número impar de equipos en esta liga.

Los goles de Chile vs Argentina por la Liga de Naciones Femenina

La apertura de la cuenta de Argentina llegó en los 40 minutos de juego: Florencia Bonsegundo ejecutó de grn forma un lanzamiento penal y mandó para el otro lado a la capitana de Chile, Christiane Endler. La pena máxima se produjo por una mano de Nayadeth Opazo, jugada que fue revisada por varios minutos en el VAR por la jueza Charly Straub.

En el complemento nuestro país tuvo momentos de dominio, pero el técnico rival leyó muy bien el compromiso, lo que provocó que frenara los momentos del Equipo de Todos. También hubo opciones para que la Albiceleste (que vistió de azul) aumentara su ventaja, pero Tiane Endler estuvo notable mostrando toda su categoría.

¿Cuándo vuelven a jugar Chile y Argentina por la Liga de Naciones Femenina?

Chile vuelve a la cancha el martes 14 de abril a las 21:00 horas ante Colombia, de visita en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali por la Fecha 6 de la Liga de las Naciones Femenina clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027.

Por su parte, Argentina también será forastera contra Venezuela el mismo día, pero a las 19:00 horas, en el estadio Metropolitano de la ciudad de Lara.

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