En el mundo del fútbol, las luces suelen apuntar a la juventud como símbolo de velocidad e innovación. Sin embargo, un club chileno decidió desafiar esa lógica y hoy sorprende al planeta fútbol. El último ranking global del Observatorio CIES reveló que un elenco nacional se ubicó en el 2° puesto entre los equipos con mayor edad promedio a nivel mundial.

Para muchos, la noticia sorprendió: Deportes Iquique, con una media de 31,24 años, solo fue superado por Al-Khaleej de Arabia Saudita (31,62 años). Este sorpresivo resultado surge tras analizar planteles de 69 ligas del mundo, donde la experiencia chilena se hizo notar en grande.

🌍 Deportes Iquique y el podio mundial de la veteranía

El informe internacional del CIES no solo puso al club nortino en la mira, sino que dejó en evidencia el peso específico de la madurez en el fútbol chileno. Los Dragones Celestes demostraron que la experiencia sigue siendo importante, pero mirando la tabla del actual torneo, surge la pregunta de si un plantel tan experimentado puede lidiar con situaciones como las que vive actualmente Iquique como colista del Campeonato Nacional.

Lo curioso es que no estuvieron solos: Ñublense (promedio 30,87 años) alcanzó el décimo lugar y Palestino (30,47) el decimoquinto, consolidando la imagen de Chile como tierra fértil para jugadores experimentados.

Edson Puch lidera a Deportes Iquique con 39 años / ©Photosport.

🏆 La liga chilena: territorio de los cracks con experiencia

La tendencia va más allá de los nombres propios. El torneo chileno fue catalogado como la quinta liga más veterana del planeta, con 28,6 años promedio. Figuras como Edson Puch, Leandro Requena o Arturo Vidal han revolucionado sus equipos, demostrando que la experiencia marca diferencia.

El ranking chileno incluye también a Limache, Coquimbo Unido, Universidad de Chile y Colo Colo entre los primeros lugares de veteranía.

📈 Así se ubican todos los equipos de Primera División de Chile en el ranking mundial

Aquí aparece la posición y edad promedio de cada elenco nacional: