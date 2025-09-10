Mientras el fútbol profesional vive sus polémicas en torno a la Supercopa, las divisiones menores de Colo Colo demostraron que la supremacía alba también se extiende al fútbol formativo. Este miércoles fue una jornada redonda para los colocolinos, que se llevaron dos Superclásicos ante la U con actuaciones que dejaron en evidencia la diferencia de jerarquía entre ambas instituciones.

La jornada comenzó con el triunfo de la Sub 20 en el Centro Deportivo Azul, donde los dirigidos por Héctor “Tito” Tapia se impusieron por 3-1. Víctor Campos se convirtió en la figura del encuentro con un doblete que quebró las ilusiones azules desde temprano. El lateral albo demostró que tiene pasta para llegar lejos, mientras que Mauro Ibarra puso la frutilla del postre con un golazo desde mitad de cancha que será recordado por mucho tiempo.

⚽ Los colocolinos juveniles no tuvieron piedad con la U

La Sub 16 también hizo lo suyo en el Monumental, donde la historia se repitió con un 2-1 que tuvo todo el sabor a clásico. Los azules se adelantaron con gol de Lucas Núñez, pero los albos demostraron el temple que caracteriza a la institución más grande del país. Endrick Mercado empató el encuentro y Maikel Peña selló la victoria con un golazo al ángulo que hizo explotar las tribunas populares.

Pero lo mejor vino después del pitazo final. Los juveniles colocolinos no se conformaron con ganar y celebraron posando con una camiseta que decía “te saluda papá” para festejar frente al archirrival, una imagen que ya se viralizó en redes sociales y que resume perfectamente lo que significa ser colocolino.

🏆 La cantera alba sigue demostrando su supremacía

Al momento de la publicación de esta nota, se estaban jugando los Superclásicos de las categorías Sub 15 y Sub 18. La Sub 15 lo está ganando por 3-0 en el Estadio Monumental, mientras que la Sub 18 está en el CDA por la cuenta mínima.