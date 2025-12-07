Colo Colo sigue celebrando el título obtenido por las Albas, pero ya se enfoca en el importante partido que tendrá ante Audax Italiano. Pese a que no dependen de sí mismos para poder lograr la clasificación a la Copa Sudamericana, confían en que se dé el milagro.
El encuentro ante los itálicos se jugará este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, mismo horario en el que Ñublense y Cobresal jugarán en Chillán, esperando que el resultado sea favorable para el Cacique.
Entérate de todas las noticias de Colo Colo hoy en Al Aire Libre.