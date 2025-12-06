Ñublense y Cobresal se enfrentarán este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas por una nueva fecha del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas, en Chillán, donde ambos equipos buscarán cerrar la temporada con un triunfo determinante.

Los chillanejos vienen de una derrota por 1-0 ante Audax Italiano, mientras que el elenco minero llega con la moral en alto tras golear por 3-0 a Colo Colo en El Salvador.

En la tabla de posiciones, Cobresal marcha séptimo con 47 unidades, quedándose de momento con el último cupo a la Copa Sudamericana. Ñublense, por su parte, necesita sumar para mejorar su ubicación y no despedirse sin pelear.

⏰ Ñublense vs Cobresal en vivo, por la Primera División: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 Atlético Ñublense Sin Comenzar Cobresal Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos COB 1 – 1 ATL 22/06/2025 COB 0 – 1 ATL 14/09/2024 COB 2 – 2 ATL 20/04/2024 COB 2 – 1 ATL 06/08/2023 ATL 1 – 1 COB 18/02/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Cobresal?

El partido entre Ñublense y Cobresal se jugará este domingo 7 de diciembre, desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas, en Chillán.

🗓 Fecha: Domingo 7 de diciembre

🕕 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Nelson Oyarzún Arenas, Chillán

📡 ¿Dónde ver en vivo Ñublense vs Cobresal?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Ñublense vs Cobresal

Árbitro: Gastón Philippe

1er asistente: Eric Pizarro

2do asistente: Nicolás Medina

Cuarto árbitro: Manuel Vergara

VAR: Francisco Gilabert

AVAR: Aldo Gómez

🔴 El XI probable de Ñublense vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Pablo Calderón, Carlos Labrín, Jovany Campusano; Lorenzo Reyes, Daniel Saavedra, Matías Plaza, Rodrigo González; Gonzalo Sosa y Giovanny Ávalos. DT: Ronald Fuentes.

🟠 El XI probable de Cobresal vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025