Ñublense y Cobresal se enfrentarán este domingo 7 de diciembre a las 18:00 horas por una nueva fecha del Campeonato Nacional 2025. El compromiso se disputará en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas, en Chillán, donde ambos equipos buscarán cerrar la temporada con un triunfo determinante.
Los chillanejos vienen de una derrota por 1-0 ante Audax Italiano, mientras que el elenco minero llega con la moral en alto tras golear por 3-0 a Colo Colo en El Salvador.
En la tabla de posiciones, Cobresal marcha séptimo con 47 unidades, quedándose de momento con el último cupo a la Copa Sudamericana. Ñublense, por su parte, necesita sumar para mejorar su ubicación y no despedirse sin pelear.
⏰ Ñublense vs Cobresal en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Cobresal?
El partido entre Ñublense y Cobresal se jugará este domingo 7 de diciembre, desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún Arenas, en Chillán.
🗓 Fecha: Domingo 7 de diciembre
🕕 Hora: 18:00 horas
🏟 Estadio: Nelson Oyarzún Arenas, Chillán
📡 ¿Dónde ver en vivo Ñublense vs Cobresal?
📺 TV: TNT Sports Premium
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Ñublense vs Cobresal
- Árbitro: Gastón Philippe
- 1er asistente: Eric Pizarro
- 2do asistente: Nicolás Medina
- Cuarto árbitro: Manuel Vergara
- VAR: Francisco Gilabert
- AVAR: Aldo Gómez
🔴 El XI probable de Ñublense vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025
- Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Pablo Calderón, Carlos Labrín, Jovany Campusano; Lorenzo Reyes, Daniel Saavedra, Matías Plaza, Rodrigo González; Gonzalo Sosa y Giovanny Ávalos. DT: Ronald Fuentes.
🟠 El XI probable de Cobresal vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025
- Jorge Pinos; José Tiznado, Cristian Toro, Christian Moreno; Aaron Astudillo, Cristofer Mesías, Jorge Henríquez, Vicente Fernández; César Yanis, Diego Coelho y César Munder. DT: Gustavo Huerta.