En el marco de la celebración del centenario de Colo Colo, este sábado 6 de septiembre el equipo histórico de los albos se enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Monumental.

Con un plantel plagado de figuras e ídolos del Cacique, el equipo albo se medirá ante los viejos cracks del conjunto limeño para cerrar la gira centenario que recorrió varias ciudades de Chile.

Esteban Paredes, Manuel Neira y Coca Mendoza son algunos de los destacados jugadores en la historia del popular, y saldrán a la cancha esta tarde después del encuentro entre las Albas y Everton, por el torneo femenino.

📆¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Alianza Lima?

🗓️ Fecha: Sábado 6 de septiembre.

🕑 Hora: 17:00 horas.

🏟️ Estadio: Estadio Monumental, Macul.

📡¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Alianza Lima?

📺 TV: Canal 13 y TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max, DGO y 13Go.