En el marco de la celebración del centenario de Colo Colo, este sábado 6 de septiembre el equipo histórico de los albos se enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Monumental.
Con un plantel plagado de figuras e ídolos del Cacique, el equipo albo se medirá ante los viejos cracks del conjunto limeño para cerrar la gira centenario que recorrió varias ciudades de Chile.
Esteban Paredes, Manuel Neira y Coca Mendoza son algunos de los destacados jugadores en la historia del popular, y saldrán a la cancha esta tarde después del encuentro entre las Albas y Everton, por el torneo femenino.
📆¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Alianza Lima?
🗓️ Fecha: Sábado 6 de septiembre.
🕑 Hora: 17:00 horas.
🏟️ Estadio: Estadio Monumental, Macul.
📡¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Alianza Lima?
📺 TV: Canal 13 y TNT Sports.
💻 Streaming: TNT Sports en Max, DGO y 13Go.