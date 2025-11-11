La final de la Copa Chile estaba en suspenso debido a la denuncia de Deportes La Serena contra Deportes Limache, equipos que se enfrentaron en las semifinales del certamen.

En dicha instancia, el elenco papayero cayó categóricamente por un global de 8-1, sin embargo, buscaron vía secretaría instalarse en la gran final del torneo, por lo que interpusieron una denuncia ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP en contra de los cerveceros.

Los granates acusaron a los limachinos de incumplir los minutos Sub 23 en el partido de vuelta, por lo que solicitaron que los dieran como vencedores de aquel duelo por un resultado de 3-0.

❌ Tribunal de Disciplina lapidó la ilusión de La Serena en la Copa Chile

Deportes La Serena argumentó que Deportes Limache solo sumó 113 minutos con un futbolista Sub 23 cuando las bases del torneo estipulan 130. Sin embargo, según reveló Radio ADN, la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP desestimó de manera unánime la denuncia granate.

De acuerdo a lo expuesto por el citado medio, la escuadra cervecera probó que tenían autorización por parte del ente rector del fútbol chileno para sumar minutos gracias a la nominación de Agustín Arce a la selección chilena.

“Se observa que existió diligencia y buena fe en el actuar del Club Deportes Limache, toda vez que ante la poca claridad y especificidad que existe en las Bases de la competencia, respecto a cuándo se entiende que un jugador no puede participar por su club por haber sido citado a alguna selección nacional, formuló la pregunta a la autoridad a quien, efectivamente, debía hacer la consulta”, señaló el fallo que destacó que el club “actuó de manera íntegra y legítimamente”.

🙏 En Limache valoraron el fallo del Tribunal de Disciplina

Tras el fallo de la primera sala del Tribunal de Disciplina, Deportes Limache está seguro en la final de Copa Chile, en la cual enfrentará a Huachipato en busca del título.

Esto fue valorado por César Villegas, presidente del club, en conversación con Radio ADN. “Estábamos tranquilos. En ningún caso no quisimos cumplir el reglamento. Preguntamos a la ANFP y teníamos respaldo mediante mail para sumar los 65 minutos, tampoco se vio reflejado en la cancha. Estaba bien ganada la llave. Yo no hubiese tenido cara para haber puesto una denuncia como hicieron ellos”, afirmó el mandamás de la institución.

