La polémica nuevamente se apoderó del fútbol chileno. Esto porque en las últimas horas, Deportes La Serena denunció formalmente a Deportes Limache en el Tribunal de Disciplina de la ANFP por no cumplir con el minutaje de jugadores Sub 23 en la semifinal de vuelta de la Copa Chile.

Los granates apuntan que los cerveceros solo sumaron 113 minutos y no cumplieron con los 130 que debían disputar los jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2022.

La intención de los papayeros es que el Tribunal le otorgue el triunfo por secretaría, lo que provocaría que revierta la serie, y con ello, sacar pasajes a la final del certamen nacional.

😮 La dura respuesta de Limache a la denuncia de La Serena

La respuesta de Deportes Limache no se hizo esperar. A través de un comunicado, los cerveceros aclararon que cumplieron con las bases debido a la participación de Agustín Arce junto a la selección chilena.

“Jamás ha existido ánimo de burlar la normativa. Por ello fue que se hizo la consulta al organismo rector del fútbol chileno sobre la procedencia de poder contar o no con el jugador en cuestión quien la respaldó”, indicó el escrito.

⚽ Limache quiere que se respete el resultado

Por otra parte, Limache señaló que “el resultado global de 8 a 1 habla abiertamente de la superioridad deportiva que tuvo tanto en el partido de ida y vuelta, ganando en cancha la opción de disputar la final de Copa Chile”.

“Como institución lamentamos profundamente que equipos estén tomando como norma permanente el tratar de ganar por secretaría lo que no fueron capaces de ganar en cancha. Incluso, Deportes Limache se ha desistido de acciones en tribunales deportivos cuando ha sido perjudicado en acciones que no se condicen con lo que ocurre dentro de un campo de juego porque nuestro espíritu es siempre que los partidos se ganen y se pierden en cancha y no en tribunales”.

Por último, los cerveceros avisaron que entregarán los antecedentes ante los organismos judiciales de la ANFP para defenderse de la acusación de Deportes La Serena. “Tenemos la certeza, el convencimiento y la tranquilidad de que el 8 a 1 ganado en cancha será ratificado y disputaremos, por primera vez en nuestra historia institucional, una final de Copa Chile”, sentenció el club.

🔗 Sigue la actualidad del fútbol chileno en Al Aire Libre.