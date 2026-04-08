🔴 FINAL | Fecha 1 – Grupo B | Copa Libertadores 2026

⚽ Marcador: Coquimbo Unido 1 – 1 Nacional | 22′ Sebastián Coates (NAC), 90+4′ Manuel Fernández (COQ)

📺 Canal: ESPN / Disney+ Premium

🕐 Horario: 18:00 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Coquimbo vs Nacional, minuto a minuto

¿Dónde ver Coquimbo vs Nacional EN VIVO?

El partido entre Coquimbo Unido y Nacional por la Copa Libertadores 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

📺 ESPN

💻 Disney+ Premium

La previa de Coquimbo vs Nacional

Este miércoles 8 de abril a las 18:00 horas, el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo es escenario del debut de los Piratas en la Copa Libertadores 2026, en el marco del Grupo B, que también integran Universitario de Deportes de Perú y Deportes Tolima de Colombia.

Coquimbo Unido, dirigido por Hernán Caputto, regresa a la Copa Libertadores en calidad de campeón del fútbol chileno, lo que hace de esta noche un hito histórico para el club norteño. Los Piratas buscan aprovechar su localía en el Sánchez Rumoroso, una cancha que se ha convertido en un verdadero fortín a lo largo de la temporada y que este miércoles promete un ambiente de gala para el debut continental.chile.

Nacional de Montevideo, conducido por Jorge Bava, llega a Coquimbo como uno de los planteles más laureados de Uruguay. El Bolso —bicampeón uruguayo— viaja a Chile con un plantel de jerarquía que incluye figuras como Agustín Rogel y Sebastián Coates en defensa, y el objetivo de sumar de tres en esta primera fecha del grupo. El árbitro del encuentro será el brasileño Raphael Claus.

Formaciones de Coquimbo y Nacional

Formación de Coquimbo Unido:

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristián Zavala, Alejandro Azócar y Nicolás Johansen.

Formación de Nacional:

Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Tomás Viera; Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro; Baltasar Barcia, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

Así va el Grupo B de la Copa Libertadores 2026