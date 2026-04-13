O’Higgins enfrenta uno de sus mayores desafíos del año: visitar el mítico Morumbí para medirse ante São Paulo por la Copa Sudamericana. El cuadro rancagüino llega impulsado por su sólido debut internacional, donde venció a Millonarios, y ahora busca dar un golpe en Brasil para afirmarse como protagonista del Grupo C.

El equipo de Lucas Bovaglio ha mostrado personalidad en el torneo continental, pero este partido representa una prueba mayor. Enfrente estará un São Paulo que se hace fuerte en casa, con siete triunfos en nueve partidos como local en 2026 y con la confianza de haber comenzado el certamen con una victoria.

Con ambos equipos igualados en la cima del grupo, el margen de error es mínimo. Para O’Higgins, sumar en Brasil no solo sería un resultado clave, sino también una señal de que puede competir de igual a igual en escenarios de máxima exigencia.

¿Qué canal transmite O’Higgins vs Sao Paulo EN VIVO?

El partido será transmitido por televisión y plataformas digitales.

📺 DSports (610 / 1610 HD)

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👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan O’Higgins vs Sao Paulo?

Martes 14 de abril de 2026

18:00 horas (Chile)

Estadio Morumbí, Sao Paulo

El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver O’Higgins vs Sao Paulo ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales:

DGO

Amazon Prime Video

Para acceder:

Ingresa con tu cuenta activa desde dispositivos móviles, Smart TV o navegador.

¿Dónde ver GRATIS O’Higgins vs Sao Paulo?

El partido no tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver exclusivamente a través de:

DGO

Amazon Prime Video

DSports (TV de pago)

Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl con cobertura completa, formaciones confirmadas y análisis post partido.

Formación de O’Higgins vs Sao Paulo

São Paulo

Rafael; Cédric Soares, Alan Franco, Dória, Enzo Díaz; Damián Bobadilla, de Oliveira; Cauly, Ferreira; André Silva y Gonzalo Tapia.

O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Luis Pavez, Leandro Díaz; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

Árbitros designados para O’Higgins vs Sao Paulo

Árbitro principal: Darío Herrera (Argentina)

Asistente 1: Pablo González (Argentina)

Asistente 2: Sebastián Ranieri (Argentina)

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino (Argentina)

VAR: Germán Delfino (Argentina)

AVAR: Pablo Dóvalo (Argentina)

Asesor de árbitros: Dionisio Ruiz (Colombia)

Quality Manager: Marcelo De León (Uruguay)

¿Cómo llegan O’Higgins vs Sao Paulo a la Copa Sudamericana?

São Paulo llega fortalecido por su localía. El equipo brasileño ha ganado siete de sus nueve partidos en casa en 2026 y ya sumó un triunfo en su debut internacional, lo que lo posiciona como favorito en este cruce.

O’Higgins, en tanto, tuvo un arranque ideal en la Sudamericana con una victoria ante Millonarios, pero su irregularidad fuera de casa genera dudas. De hecho, ha perdido cuatro de sus últimos siete partidos como visitante.

Aun así, hay un antecedente que ilusiona: el equipo chileno ya supo competir en Brasil este año, eliminando a Bahía en fase previa de Copa Libertadores.

Dos líderes cara a cara, una fortaleza como el Morumbí y un grupo que no da margen. Sigue el partido EN VIVO, revisa las formaciones y el minuto a minuto en AlAireLibre.cl