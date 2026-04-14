Audax Italiano visita a Vasco da Gama este martes 14 de abril en el mítico Estadio São Januário de Río de Janeiro, por la Fecha 2 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. Los Tanos llegan urgidos de sumar: perdieron 0-2 ante Olimpia en la Fecha 1 y necesitan reaccionar en uno de los estadios más icónicos de Brasil para no quedar descolgados del grupo. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, formaciones y estadísticas desde Río de Janeiro.chile.

Vasco vs Audax Italiano, minuto a minuto

¿Las claves del Vasco vs Audax Italiano?

El Grupo G de la Copa Sudamericana tiene a Olimpia como líder con 3 puntos tras su victoria 2-0 sobre Audax, mientras que Vasco da Gama suma 1 punto (empate 0-0 ante Barracas Central) y Audax Italiano está en el último lugar sin puntos. El duelo de este martes es, por lo tanto, una final anticipada para los Tanos: perder en el São Januário prácticamente los condenaría a depender de un milagro para clasificar a los octavos de final. Vasco, en tanto, necesita su primera victoria para escalar posiciones y presionar al líder Olimpia en las próximas jornadas.

La previa de Vasco vs Audax Italiano

Vasco da Gama arrancó su camino en la Copa Sudamericana 2026 con un empate 0-0 ante Barracas Central, un resultado discreto que no satisfizo a la exigente afición carioca del São Januário. El Cruz-Maltino llega al duelo ante Audax como favorito en su estadio histórico, con una propuesta ofensiva liderada por su artillero Pablo Vegetti y el armado creativo de Payet en la mediapunta. El São Januário, que puede albergar más de 21.000 hinchas, promete ser un ambiente intimidante para el cuadro chileno.

Audax Italiano llega a Brasil golpeado por la derrota 0-2 ante Olimpia en la Fecha 1, pero con la experiencia de haber llegado a esta instancia tras eliminar en penales a Cobresal en la fase previa, ganando 3-2 desde los once pasos tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Los Tanos del técnico Gustavo Lema tendrán en la organización defensiva y el contragolpe veloz sus principales armas para resistir el empuje local y aprovechar los espacios que deje el equipo de Río en su afán de ganar. El próximo encuentro de Audax en el Grupo G será la revancha local ante Vasco el 6 de mayo en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Formaciones de Vasco vs Audax Italiano

Formación de Vasco da Gama

Jardim; Henrique, Saldivia, Renan, Cuiabano; Mendes, Barros, Tche; Rojas, David, Gomez

Formación de Audax Italiano

T. Ahumada; M. Ortiz, C. Muñoz, O. Rojas; R. Rebolledo, M. Collao, F. Mateos, E. Matus; N. Aedo; F. Troyansky, G. Chiaverano

¿A qué hora juega Vasco vs Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026?

El partido se disputará el martes 14 de abril de 2026 a las 20:00 horas de Chile en el histórico Estadio São Januário, Río de Janeiro.chile.

¿Dónde ver Vasco vs Audax Italiano en vivo?

El duelo será transmitido por Disney+ Premium y ESPN para Chile y toda Sudamérica.

Tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026