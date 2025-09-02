Coquimbo Unido, puntero del Campeonato Nacional 2025, respondió con todo al director técnico de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, luego de (primero) no convocar jugadores del club y (segundo) sus declaraciones de este martes, en las que señaló que hay mejores jugadores en algunos puestos claves.

De hecho, Córdova aseguró que están siguiendo a Benjamín Chandía (extremo) y Francisco Salinas (lateral derecho), pero que “a nuestro juicio, Fabián Hormazábal es el mejor lateral derecho de Chile y tenemos extremos como Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia o incluso Darío Osorio“.

La respuesta de Coquimbo Unido a Nicolás Córdova

Mediante un comunicado firmado por el presidente Jorge Contador Araya, Coquimbo entregó una respuesta a Nicolás Córdova, señalando que no comparten los juicios expresados por el entrenador sobre sus futbolistas.

Además, señalaron que tienen como objetivo aportar de forma permanente jugadores a la Selección Chilena.

El comunicado de Coquimbo Unido:

“En Coquimbo Unido trabajamos con esfuerzo y compromiso en el fortalecimiento integral de nuestra institución. Nuestro foco está en el crecimiento de la infraestructura deportiva, en la formación de jóvenes talentos y en el desarrollo de nuestro plantel profesional, con el objetivo de brindar condiciones dignas y de alta competencia. Todo este trabajo persigue un propósito ambicioso pero claro: consolidarnos como un club que, de manera permanente, aporte jugadores de calidad a las distintas selecciones nacionales de Chile.

En este contexto, queremos expresar nuestros mejores deseos de éxito al Director Técnico de la Selección Chilena Absoluta, don Nicolás Córdova, y reafirmar que respetamos plenamente su independencia para definir a los jugadores convocados para enfrentar los próximos desafíos y representar de la mejor manera a nuestro país. Sin embargo, estimamos necesario manifestar que NO compartimos los públicos juicios deportivos emitidos recientemente sobre algunos de nuestros futbolistas. Consideramos que tales declaraciones, individualizadas, fueron expresadas en un momento poco oportuno —o, como él mismo ha señalado, “fuera de tiempo”—, ya que durante la presente temporada nuestros jugadores han demostrado en cancha, con rendimiento y resultados concretos, que poseen las condiciones necesarias para representar a Chile si fuesen convocados.

Con la firmeza que nos caracteriza, reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del fútbol chileno y con el fortalecimiento de nuestra Selección Nacional. Estamos convencidos de que el trabajo serio, planificado y sostenido es el único camino que permitirá alcanzar los logros que todo el país anhela y que nuestra hinchada sueña.

Jorge Contador Araya

Presidente

Coquimbo Unido SADP”

¿Dónde saber más de la Selección de Chile y Coquimbo Unido?

Para tener toda la información sobre la Selección de Chile y el líder del Campeonato Nacional Coquimbo Unido, debes acceder a nuestro sitio Al Aire Libre.