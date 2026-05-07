El Real Madrid no sufre solamente en la cancha, sino que fuera de ellas pasa por una de sus crisis más agudas, ya que durante esta jornada se reveló una pelea entre el volante francés, Aurelién Tchouaméni y el uruguayo Federico Valverde, que terminó con el sudamericano con un traumatismo craneoencefálico que lo mantendrá entre 10 a 14 días fuera de las canchas.

Según relatan medios europeos como El Chiringuito y El Mundo, los jugadores del Real Madrid encontraron al volante charrúa en el suelo sangrando y semi-inconsciente, debido a un golpe en su frente contra una mesa. Tras esto, el mediocampista fue trasladado a un centro asistencial en el que recibió el diagnóstico de dos semanas sin fútbol, por lo que se pierde uno de los duelos más importantes de la temporada, el clásico ante los blaugranas.

La versión de Valverde tras el conflicto con Tchouaméni

A causa de los diversos sucesos que han pasado durante la jornada, Federico Valverde dio su versión de los hechos por el conflicto que sufrió ante Aurelién Tchouaméni, donde confirmó que desde la jornada de ayer ha tenido desencuentros con el francés, pero aclaró que nunca se han golpeado y solo fue un accidente.

“En la discusión, golpee accidentalmente una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho”, señaló Valverde aclarando que nunca hubo golpes entre él y el francés.

Además, el capitán de la selección uruguaya apuntó a que él no quería pronunciarse en redes sociales hasta el final de temporada por el rencor y la bronca por haber quedado eliminado de la Champions League, pero que esta situación, magnificada por tratarse del Real Madrid, tuvo que salir a hablar.

Cabe destacar que el Real Madrid también emitió un comunicado mediante sus redes sociales, donde indicó que el club ha decidido abrir expedientes disciplinarios para los dos mediocampistas del cuadro merengue y que informará una vez terminados los procedimientos internos correspondientes la resolución por parte de la directiva.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Valverde se pierde el clásico ante el Barcelona

Durante esta jornada movida en Madrid, los Merengues emitieron un comunicado donde señalan la gravedad de la lesión de Valverde, el cual se perderá el duelo ante Barcelona por la jornada 35 de la Liga Española. Los madridistas se encuentran a 11 puntos de los culés a falta de cuatro fechas del término de la competencia, por lo que una victoria de los blaugranas en casa los coronaría como campeones ante su máximo rival.