El fútbol chileno atraviesa su crisis más profunda en décadas y las estadísticas acaban de confirmar lo que muchos sospechaban en las sombras. No es casualidad que Chile y Perú sean hoy los colistas de las Eliminatorias Sudamericanas; ambos países comparten una alarmante realidad: tienen las ligas con mayor cantidad de futbolistas extranjeros en todo el continente. Mientras el torneo nacional se llena de nombres foráneos, el recambio de La Roja se asfixia. Según voces autorizadas como Jorge Garcés y el mundialista Juan Carlos Letelier, el sistema actual está diseñado para el beneficio económico y no para el éxito deportivo, sentenciando el futuro de los cadetes nacionales.

El Campeonato Nacional 2026 registra un 26,4% de protagonistas nacidos fuera del país, una cifra que solo es superada por el torneo peruano (27%). Esta “invasión” de jugadores, que muchas veces no superan en nivel a los proyectos de casa, ha generado un estancamiento que repercute directamente en la Selección. Para los expertos, el diagnóstico es claro: se privilegia el negocio de corto plazo sobre la inversión en figuras que puedan defender la camiseta nacional en un Mundial.

¿Por qué hay tantos extranjeros en el fútbol chileno?

Según el ex DT de La Roja, Jorge Garcés, la apertura de cupos (hasta seis inscritos y cinco en cancha) responde a intereses económicos más que deportivos. “Traen un desfile de jugadores extranjeros que son parte del negociado para después venderlos a México o donde sea. Los clubes apuestan más por los foráneos… es su negocio, pero no invierten a largo ni a mediano plazo”, aseguró el estratega a La Tercera. Garcés critica que se traigan jugadores de avanzada edad o bajo nivel, tapando la proyección de los menores de 20 años.

¿Cómo afecta la cantidad de extranjeros al nivel de La Roja?

El exmundialista Juan Carlos Letelier es tajante: la falta de crecimiento local es el motivo de que Chile no haya clasificado a los últimos tres mundiales. “Que las dos peores selecciones de Sudamérica tengan la mayor cantidad de extranjeros en sus ligas te da una pauta. Todo se limita para traer gente de afuera, lo que te da menos margen para escoger jugadores para una selección”, afirmó. Para Letelier, esto genera una “pésima idea” que corta la proyección de los nacionales y frena el crecimiento de la liga chilena en el plano internacional.

¿Qué proponen los expertos para salvar el fútbol chileno?

Para frenar el hundimiento de la competencia, Garcés propone reducir drásticamente los cupos de extranjeros a tres en cancha y cinco contratados, buscando que los que lleguen sean realmente de calidad. “Veo algunos extranjeros en los partidos y son muy malos. Pienso cómo no hay un sub 20 que juegue mejor que ese señor”, sentenció el DT. Además, el alto promedio de edad de la liga chilena (27 años) conspira contra la intensidad que requiere el fútbol moderno, dejando a los clubes nacionales en desventaja ante potencias como Brasil o Argentina.

En resumen

Dato Clave: Chile y Perú tienen las ligas con más extranjeros en Sudamérica (aprox. 26%).

Chile y Perú tienen las ligas con más extranjeros en Sudamérica (aprox. 26%). Consecuencia: Ambas selecciones marchan últimas en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Ambas selecciones marchan últimas en las Eliminatorias al Mundial 2026. Crítica de Garcés: Acusa un “negociado” que privilegia traer foráneos para revenderlos.

Acusa un “negociado” que privilegia traer foráneos para revenderlos. Advertencia de Letelier: La falta de tiraje a la chimenea impide proyectar el fútbol chileno a nivel internacional.

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