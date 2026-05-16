Datos Clave Ambición en Primera: El atacante confiesa su meta de jugar y marcar para los tres clubes grandes del país. Freno por salud: Una compleja cirugía cardíaca de su madre truncó su fichaje en la Primera B en febrero. Récord en el ascenso: Registró 21 tantos en la temporada pasada y hoy busca relanzar su carrera en el norte.

El mercado del fútbol chileno siempre deja historias de resiliencia y ambición en las categorías de ascenso, justo cuando los clubes de la máxima categoría comienzan a evaluar nombres para potenciar sus planteles de cara al segundo semestre de 2026.

Un artillero argentino con un registro goleador de temer en el medio local rompió el silencio para repasar su presente. Tras superar un panorama familiar adverso que frenó su salto a divisiones superiores a comienzos de año, el atacante se candidateó abiertamente a las instituciones más poderosas del balompié nacional.

¿Quién es el delantero argentino que marcó 21 goles en el ascenso chileno?

Se trata de Cristián Duma, delantero de 29 años que actualmente defiende la camiseta de Provincial Ovalle en la Segunda División Profesional. El oriundo de Chaco se transformó en la gran sensación del balompié criollo la temporada pasada al registrar la increíble cifra de 21 goles en igual cantidad de partidos disputados vistiendo los colores de Deportes Linares.

Pese a que su presente en el cuadro limarí es más complejo en lo colectivo —sumando apenas dos tantos en un arranque de seis fechas donde Ovalle cosecha cinco derrotas y un solo empate—, el ariete mantiene intactas sus ambiciones de dar el salto definitivo en el torneo chileno.

Además de su recorrido en el ascenso, el atacante posee un lazo directo con la historia reciente de nuestro fútbol, ya que es primo de Juan Ignacio Duma, exdelantero de Universidad de Chile. Aunque confiesa que debido a la distancia de la infancia no mantienen un diálogo diario fuera de la cancha, el artillero ha logrado pavimentar su propio nombre en el país, destacando principalmente las virtudes organizativas de la actividad local por sobre otras ligas de Sudamérica donde le tocó desempeñarse.

El drama familiar de Cristián Duma que frenó su llegada a la Primera B

Los extraordinarios números que firmó el año pasado hacían presagiar un salto inmediato de categoría para este 2026, e incluso el jugador estuvo a detalles de sellar su regreso al fútbol de su país. Sin embargo, el destino obligó a poner una pausa en su carrera profesional debido a una delicada emergencia médica de su madre, lo que alteró por completo los plazos administrativos del mercado de pases.

En una extensa conversación con el portal En Cancha, el atacante desclasificó los motivos de su tardía incorporación al torneo: “Primero que nada, mi idea siempre fue volver a la Primera B. Tuve ofertas de varios equipos de esa división a principio de año, pero surgió un problema personal: operaron a mi mamá del corazón. Como hermano mayor, sentí que mi prioridad absoluta era quedarme con mi familia y ayudar en su recuperación. Estuve a punto de firmar en Quilmes, en Argentina, pero cuando la operación salió bien ya era febrero y los planteles estaban armados”, reveló Duma. Una vez que la situación médica se estabilizó, fue su propia progenitora quien le dio el impulso para retornar a las canchas chilenas.

¿Cuál es el sueño de Cristián Duma con Colo Colo, la U o la UC?

Con el libro de pases de la Primera B cerrado, el delantero optó por el proyecto de Provincial Ovalle para mantenerse en ritmo competitivo y recuperar el liderato de goleo que tanto lo caracteriza. A sus 29 años, su gran anhelo es ganarse una oportunidad en la división de honor de Chile, un terreno que ya conoce de cerca gracias a sus destacadas actuaciones previas en las llaves eliminatorias de la Copa Chile.

Duma recordó con especial afecto lo que significó jugar a estadio lleno en el plano local y no ocultó sus deseos de vestir la camiseta de un club de alta convocatoria. “He tenido la oportunidad de marcarle a equipos como Colo Colo en Copa Chile y vivir esa presión de los estadios llenos. Trabajo paso a paso para que esas puertas se vuelvan a abrir… uno tiene ganas de ser quien marque para equipos como Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica. Vamos paso a paso para tener esa oportunidad”, sentenció el atacante en la entrevista, dejando planteadas sus ambiciones de cara al futuro de su carrera.