Diego Ulloa está viviendo la semana más importante de sus 22 años. El lateral izquierdo del Cacique, quien llegó a Colo Colo hace menos de un año después de dar la vuelta larga con tres préstamos consecutivos, fue la mayor sorpresa de la nómina del interino Nicolás Córdova para la gira de La Roja a Oceanía por la FIFA Series 2026, donde Chile disputará amistosos ante Cabo Verde el 27 de marzo y Nueva Zelanda el 30 de marzo.

Su historia es la que el fútbol chileno necesita contar: seis partidos en el Campeonato Nacional 2026, titular inamovible y el único convocado de Colo Colo en esta fecha FIFA. Cuando se enteró de la noticia, estaba concentrado con el Cacique antes del partido ante Huachipato. Subió a la pieza, vio su nombre y llamó a su familia de inmediato: “Fue inevitable no llorar”, reconoció.

Diego Ulloa relató el momento de cuando fue nominado a La Roja. 📞🇨🇱 pic.twitter.com/kdQGxbtifu — RedGol (@redgol) March 17, 2026

¿Quién es Diego Ulloa y cuál es su historia en Colo Colo?

Diego Ulloa nació en Macul el 16 de junio de 2003 y lleva en las divisiones inferiores del Cacique desde los 8 años. El camino al primer equipo no fue directo: en 2022 salió cedido a Deportes La Serena, en 2023 a AC Barnechea en Primera B y entre 2024 y 2025 pasó dos temporadas completas en Unión La Calera, donde acumuló madurez y regularidad. A fines de 2025, Fernando Ortiz lo integró a la pretemporada del Cacique y el lateral no desaprovechó la oportunidad.

Desde la segunda fecha del Campeonato Nacional 2026 desplazó a Erick Wiemberg de la titularidad y no la soltó más: 6 partidos, 469 minutos y nota 6.88 según En Cancha, siendo parte de la defensa menos batida del torneo.

¿Por qué Diego Ulloa se quebró en la conferencia de Colo Colo?

El momento fue en la conferencia del jueves 19 de marzo en el Estadio Monumental. Le mostraron una foto suya de niño con la camiseta alba y le preguntaron qué le diría a ese pequeño. Ulloa contuvo las lágrimas y respondió: “Que nunca deje de creer en él. Que siempre tenga fe en que los sueños sí se cumplen. Siempre lo soñé y se dio. Estoy muy feliz”. No era actuación: era el peso de cuatro años de préstamos hablando en tiempo real. Arturo Vidal y el camarín del Cacique celebraron el llamado, conscientes de que la historia de Ulloa representa exactamente lo que significa crecer en el club.

Diego Ulloa no ocultó su emoción al recordar al niño que soñaba con debutar en Colo-Colo y consolidarse en el primer equipo 🤍🖤 #ConexiónMonumental pic.twitter.com/Y06qbfaBVp — Colo-Colo (@ColoColo) March 19, 2026

En resumen