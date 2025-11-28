Colo Colo vuelve a tener un duro partido y un margen de error prácticamente inexistente. Este viernes, el Cacique pisa el estadio El Cobre para enfrentar a Cobresal en un duelo decisivo para asegurar un cupo internacional, pero lo hará con un plantel disminuido.

A sólo horas del partido, el equipo de Macul confirmó el parte médico: tres jugadores quedaron descartados por lesión, sumados a la baja de Arturo Vidal por acumulación de tarjetas amarillas.

⚕️ Tres lesionados que complican el armado albo

La primera baja confirmada es la de Nicolás Suárez. El defensor continúa recuperándose tras su operación por una luxación en el hombro izquierdo, lesión que arrastra desde su participación en el Mundial Sub 20. A él se suma Óscar Opazo, quien debió pasar por una menisectomía en la rodilla derecha.

La lista de lesionados la cierra Alexander Oroz, que también fue operado para corregir una lesión en el isquiotibial derecho. Tres bajas que obligaron a Fernando Ortiz a planificar el cierre de torneo sin esos nombres.

🚫 La suspensión del King y un once obligado a reinventarse

Junto con las tres bajas por lesión, se suma la ausencia de Arturo Vidal que tampoco estará disponible tras recibir su octava tarjeta amarilla. Con los cuatro jugadores que no estarán a disposición, el Tano configuró la siguiente formación:

Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la última línea. En el mediocampo se perfila el tridente de Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez. Arriba, Lucas Cepeda y Claudio Aquino acompañarían a Javier Correa como referencia ofensiva.