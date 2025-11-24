Colo Colo vive un buen momento futbolístico tras su tercer triunfo consecutivo, pero en el Monumental no todo está resuelto. A menos de dos semanas del final del Campeonato Nacional, el futuro de su entrenador aún no está cerrado, y las declaraciones del presidente de Blanco y Negro dejaron más dudas que certezas.

Fernando Ortiz, quien llegó en un momento complejo del año, ha mostrado una recuperación deportiva, pero su continuidad más allá del 2025 sigue siendo una interrogante que incluso la dirigencia aún no responde.

⚪ Fernando Ortiz y su continuidad sigue en suspenso en Colo Colo

Este lunes, Aníbal Mosa fue claro en que no hay nada definido. “Vamos a ver cómo terminamos los dos partidos que faltan y luego nos sentaremos con él, con los directivos y con los gerentes, para hacer un análisis”, explicó el presidente de Blanco y Negro.

Sobre el perfil del técnico, Mosa valoró su profesionalismo. “Ortiz es una persona muy seria, es trabajador y está muy abierto a conversar distintos tipos de situaciones”, comentó, aunque volvió a postergar cualquier definición hasta después del partido ante Audax Italiano.

🧐 ¿Cuál es el plan dirigencial para el 2026 en Colo Colo?

En medio del proceso de evaluación, desde Blanco y Negro no quisieron abrir otro frente. Consultado por refuerzos o planificación del plantel, Mosa fue tajante: “Vamos a conversar esas cosas después del 7 de diciembre, ahí veremos cómo queda estructurado el plantel y cuáles son las necesidades que pueda tener el cuerpo técnico”.

🏆 El cierre de temporada marcará el destino de Ortiz en Colo Colo

En paralelo, Colo Colo se juega la clasificación a la Copa Sudamericana. “El año ha sido triste, complicado, fuera de las expectativas, pero meternos en una copa internacional es muy importante y ayuda mucho”, reflexionó Mosa. El cierre será determinante no sólo en lo deportivo, sino también en lo institucional. El futuro de Ortiz y la nueva estructura alba dependerá, en gran parte, de cómo termine diciembre para el Cacique.