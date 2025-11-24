Fernando Ortiz está en su mejor momento desde que llegó a Colo Colo. El Cacique goleó a Unión La Calera, se instaló en zona de clasificación directa a Copa Sudamericana y por primera vez en la temporada dependen de sí mismos para conseguir un objetivo.

Pese al gran momento, el DT colocolino prefiere tener los pies bien puestos en la tierra y, con su continuidad aún en suspenso, prefiere enfocarse en el próximo partido frente Cobresal.

La dirigencia valora su liderazgo, manejo comunicacional y capacidad para ordenar un equipo, el que estuvo en crisis tras la salida de Jorge Almirón. Sin embargo, Ortiz evita hablar sobre su futuro en Colo Colo.

⚪⚫Fernando Ortiz evita proyectarse en Colo Colo

Desde su llegada a Colo Colo, el Tano Ortiz sabe que su proyecto en el Estadio Monumental puede terminar en diciembre de este año.

Y si bien los primeros resultados no fueron buenos, es innegable que el Cacique ha mejorado y hoy tiene reales opciones de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Hasta parte del directorio de Blanco y Negro ya ha manifestado su interés de continuar trabajando con Ortiz. Pero es el DT el que le saca el cuerpo a cada pregunta por su continuidad.

Tras la victoria de 4-1 sobre Unión La Calera, Ortíz dijo: “No me proyecto a un futuro. El viernes tenemos una final ante un rival directo por clasificar. Cometería un pecado si mi mente pensara después de Cobresal”.

“Está la tranquilidad de que estamos en vía del objetivo. Saben que sacamos un triunfo importante en casa, con nuestra gente, pero no hemos logrado nada. La verdadera final es el viernes con Cobresal, en una cancha muy difícil, donde tenemos que dar otro paso importante”, agregó el Tano.

🔄 ¿Por qué Ortiz sacó a Pavez y Vidal de la titularidad?

Una de las decisiones más controversiales de Ortiz ha sido desplazar de la titularidad a Esteban Pavez y Arturo Vidal, dos referentes del plantel. Aunque el técnico no profundizó en conferencia de prensa, sí dejó clara su postura: “Resalto mucho el trabajo en equipo. Aunque tengo jugadores de jerarquía en ese sector, la competencia diaria refleja la oportunidad de jugar el fin de semana”.

Según información de Radio ADN, Ortiz sostuvo conversaciones individuales con ambos jugadores explicándoles frontalmente su situación. A Pavez le indicó que hay un compañero que está en un mejor momento, y a Vidal le pido demostrar día a días que quiere jugar como titular.

📊 ¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones?

Con la victoria, Colo Colo alcanzó los 44 puntos e igualó a Cobresal, pero gracias a su mejor diferencia de gol quedó en el séptimo lugar, último puesto de clasificación directa a Copa Sudamericana 2026.​

Tabla de zona Copa Sudamericana (tras fecha 28):

Pos Equipo Pts PJ DG 4° O’Higgins 50 28 6 5° Audax Italiano 46 28 6 6° Palestino 45 28 8 7° Colo Colo 44 28 14 8° Cobresal 44 28 2 9° Huachipato 38 27 0

Esta es la primera vez en toda la temporada que Colo Colo depende de sí mismo para clasificar a un torneo internacional, un logro considerando que el Cacique estuvo a siete puntos de los puestos coperos hace apenas semanas.

🎯 Los escenarios de Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana

Colo Colo tiene el control de su destino copero en sus propias manos. El viernes visitará a Cobresal en lo que será una auténtica final.

Escenarios posibles:

Si Colo Colo gana en El Salvador: Alcanza 47 puntos (3 más que Cobresal) En fecha 30 vs Audax le basta empatar para clasificar Clasificación prácticamente sellada

Si Colo Colo empata: Ambos equipos quedarían con 45 puntos Definición dramática en fecha 30 Colo Colo vs Audax (Monumental) | Cobresal vs Ñublense (Chillán)

Si Colo Colo pierde: Cobresal alcanzaría 47 puntos Colo Colo necesitaría ganar y que Cobresal no sume Escenario complicado pero aún viable



📅 ¿Cuándo y dónde juegan Colo Colo vs. Cobresal?

El encuentro decisivo se jugará el viernes 28 de noviembre a las 20:00 hrs en el Estadio El Cobre de El Salvador.

📅Fecha: Viernes 28 de noviembre de 2025

⏰Hora: 20:00 hrs Chile (23:00 UTC)

🏟️Estadio: El Cobre, El Salvador

💎Sigue todas las noticias de Colo Colo y el Campeonato nacional en Al Aire Libre.