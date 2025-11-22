El Campeonato Nacional entró en su recta final y Colo Colo se encuentra luchando palmo a palmo para conseguir la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. Para ello, depende de sí mismo y frente a Unión La Calera quiere dar el primer paso en busca de los boletos al certamen continental.

Y si bien aún no asegura su presencia en competencias internacionales para la próxima temporada, en el Estadio Monumental ya comenzaron a evaluar al plantel y a proyectar lo que será el 2026.

Por ello, desde Blanco y Negro ya evalúan posibles refuerzo, y según se conoció recientemente, Fernando Ortiz tiene en carpeta a cuatro jugadores extranjeros, quienes asoman como opciones para la dar una nueva cara al Cacique.

👀 Fernando Ortiz baraja opciones para reforzar a Colo Colo

Pese a que una posible clasificación a la próxima Copa Sudamericana le permitiría reforzar de mejor manera el plantel, Fernando Ortiz viene siguiendo a algunos jugadores para incorporar en las distintas zonas del equipo.

El entrenador del elenco ‘Popular’ es consciente de las carencias del equipo y tiene como prioridad sumar jugadores tanto en ataque como en defensa, por lo que tendría a cuatro importantes jugadores en carpeta.

📁 Los cuatro jugadores que Ortiz tiene en carpeta para Colo Colo

Según reveló DaleAlbo, uno de los nombres que interesa a Ortiz es Stefan Medina, futbolista colombiano de 33 años que puede desempeñarse como lateral derecho y también como central. El zaguero fue dirigido por el ‘Tano’ en Monterrey, elenco que aún defiende en México.

También en defensa asoma como opción Sebastián Cáceres. El uruguayo de 26 años no ha tenido mucha continuidad en América (equipo donde conoció al DT de Colo Colo), sin embargo, su alto costo complicaría su posible arribo al Estadio Monumental.

El último jugador que es seguido por el estratega para la zona defensiva es Bruno Valdez, paraguayo de 33 años. El guaraní pertenece a Boca Juniors, pero actualmente defiende a Cerro Porteño, equipo con el que enfrentó a los albos en la Libertadores 2024. Esta podría ser la opción más viable, puesto que finaliza contrato con ambos elencos, por lo que podrá negociar como jugador libre.

El último nombre es Juan Otero, atacante colombiano que juega como extremo en el Sporting de Gijón de la segunda división de España. El delantero de 30 años tiene una larga trayectoria y suma pasos por Colombia, Argentina, Francia y México. En este último país defendió las camisetas de Santos Laguna y América, donde conoció a Ortiz.

