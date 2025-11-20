A pocas semanas para que termine el año, en Colo Colo se encuentran en plena búsqueda de refuerzos para la próxima temporada. En el Estadio Monumental se espera una reestructuración importante del plantel, por lo que ya barajan posibles reincorporaciones.

En ese contexto, la dirigencia de Blanco y Negro ya tiene algunos nombres en carpeta, pero en las últimas horas se reveló cuál será la prioridad en el mercado de pases que se avecina.

La gerencia deportiva es consciente que habrá algunas salidas en la zona defensiva, por lo que deben sumar jugadores, y para ello, tienen a un futbolista entre ceja y ceja.

⚽ La gran prioridad de Colo Colo para el 2026

Según informó el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, Colo Colo quiere sumar sí o sí al defensor chileno de Talleres de Córdoba, Matías Catalán.

“Es la prioridad número uno para Blanco y Negro. Matías Catalán debería ser sí o sí el primer central para la próxima temporada. El jugador tiene contrato por un año más en Talleres, pero es el deseo del cuerpo técnico, del directorio y de la gerencia deportiva de Colo Colo”, detalló el reportero.

👀 En Colo Colo irá por otro viejo anhelo

Sin embargo, Catalán no es el único viejo anhelo por el que quiere ir Colo Colo en el próximo mercado, puesto que también irían por Diego Valdés, atacante nacional que actualmente milita en Vélez Sarsfield.

Si bien el jugador tiene contrato con el ‘Fortín’ hasta diciembre de 2027, en el Cacique buscarán llegar a un acuerdo para conseguir su traspaso de cara a la próxima temporada.

“Van a hacer todos los esfuerzos para negociar y ver si pueden traer al jugador”, precisó Cristián Alvarado.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras la dirigencia mira de reojo el mercado de pases, Colo Colo continúa trabajando para su próximo partido, el cual está previsto para este domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental frente a Unión La Calera.

🔗 No te pierdas detalles del próximo mercado de pases de Colo Colo siguiendo a Al Aire Libre.