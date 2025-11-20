Pese a que aún no termina el Campeonato Nacional, en Colo Colo ya comenzaron los balances y la proyección de la próxima temporada. En ese contexto, se prevé una importante ‘poda’ en el plantel, donde podrían partir varios jugadores.

Poco a poco se han ido conociendo los nombres que podrían abandonar el Estadio Monumental en los próximos meses, por lo que se espera un mercado agitado en Macul.

La situación económica del club obligará a Blanco y Negro a rebajar el costo de la plantilla, por lo que en la concesionaria esperan recibir ofertas por algunas de sus figuras para hacer caja y tener un 2026 más tranquilo a nivel financiero.

😮 Figura de Colo Colo estaría viviendo sus últimas semanas en el club

Uno de los futbolistas que es prácticamente un hecho que no continuará en Colo Colo es Alan Saldivia. El defensor uruguayo ha perdido terreno en el primer equipo y desde la llegada de Fernando Ortiz no ha visto acción.

Si bien su desaparición de las convocatorias se debe a la pubalgia y a los problemas musculares que lo aquejan, todo indica que está viviendo sus últimos días en el Estadio Monumental.

De hecho, según informó Radio ADN, el representante del jugador ya se encuentra buscando opciones en el extranjero para que continúe su carrera fuera de Chile.

👀 Colo Colo está dispuesto a dejar partir a Saldivia

A mediados de año, durante el mercado de invierno, Alan Saldivia estuvo muy cerca de partir de Colo Colo. El defensor tenía un acuerdo con el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS), sin embargo, unos problemas en la documentación terminaron frustrando el traspaso.

Por ello, la dirigencia de Blanco y Negro están dispuestos a dejarlo partir en la próxima ventana de fichajes e incluso están abiertos a aceptar ofertas menores por el jugador.

De acuerdo al citado medio, en el Estadio Monumental incluso barajan la opción de un préstamo con opción de compra con tal de facilitar la salida al charrúa de 23 años.

