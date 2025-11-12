Un homenaje que traspasa generaciones. El Club Social y Deportivo Colo Colo sorprendió a su hinchada con un gesto cargado de historia, memoria y sentimiento hacia uno de los futbolistas más importantes que vistió la camiseta alba: Francisco “Chamaco” Valdés.

El histórico mediocampista, segundo máximo goleador del club con 206 tantos, será trasladado al Mausoleo de los Viejos Cracks en el Cementerio General, donde descansan las grandes leyendas del Popular. La decisión fue anunciada en una emotiva ceremonia en el Estadio Monumental, que contó con la presencia de la hija y nieto de Chamaco, además de dirigentes y socios del CSD Colo Colo.

⚪ Chamaco Valdés: la leyenda que sigue inspirando al Cacique

El reconocimiento a Chamaco no es sólo simbólico. Durante años, los hinchas reclamaron que su ídolo no compartiera espacio con figuras eternas como David Arellano o Elson Beyruth. Hoy, el club salda esa deuda con quien marcó una era y fue emblema del fútbol ofensivo que siempre caracterizó al Cacique.

Valdés defendió la camiseta alba por 14 temporadas, conquistando los títulos nacionales de 1963 y 1972, además de la Copa Chile de 1974. Sin embargo, su legado va más allá de las copas: fue el cerebro del Colo Colo que deslumbró en la Copa Libertadores de 1973, aquella final perdida (o robada según sus protagonistas) frente a Independiente de Avellaneda.