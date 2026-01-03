Espanyol recibe a Barcelona en el RCDE Stadium por la fecha 18 de LaLiga 2025-26, en el clásico catalán que abrirá el año calendario futbolístico en España y que puedes seguir online en Al Aire Libre.

​El Barcelona llega como absoluto líder con 46 puntos tras una campaña arrasadora: 15 victorias, 1 empate y apenas 2 derrotas. Los culés vienen de vencer 2-0 a Villarreal antes del parón y mantienen la mejor ofensiva de LaLiga con 51 goles anotados. Hansi Flick ha construido un equipo implacable que promedia casi tres tantos por partido.

​Espanyol, sorpresivamente quinto con 33 puntos, ha tenido una primera mitad de temporada notable bajo el mando de Manolo González. Sin embargo, los Periquitos cargan con una estadística demoledora: no han ganado ninguno de sus últimos 28 enfrentamientos ante el Barcelona en LaLiga. Además, llegan golpeados tras perder 1-0 contra Athletic en Bilbao.

​El RCDE Stadium será testigo de un duelo desigual donde Espanyol intentará romper la maldición histórica aprovechando la localía, mientras que Barcelona buscará consolidar su liderato y extender la hegemonía sobre su vecino de ciudad. Todo indica que la racha azulgrana continuará.

⏱️Espanyol vs Barcelona, minuto a minuto