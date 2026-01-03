Espanyol recibe a Barcelona en el RCDE Stadium por la fecha 18 de LaLiga 2025-26, en el clásico catalán que abrirá el año calendario futbolístico en España y que puedes seguir online en Al Aire Libre.
El Barcelona llega como absoluto líder con 46 puntos tras una campaña arrasadora: 15 victorias, 1 empate y apenas 2 derrotas. Los culés vienen de vencer 2-0 a Villarreal antes del parón y mantienen la mejor ofensiva de LaLiga con 51 goles anotados. Hansi Flick ha construido un equipo implacable que promedia casi tres tantos por partido.
Espanyol, sorpresivamente quinto con 33 puntos, ha tenido una primera mitad de temporada notable bajo el mando de Manolo González. Sin embargo, los Periquitos cargan con una estadística demoledora: no han ganado ninguno de sus últimos 28 enfrentamientos ante el Barcelona en LaLiga. Además, llegan golpeados tras perder 1-0 contra Athletic en Bilbao.
El RCDE Stadium será testigo de un duelo desigual donde Espanyol intentará romper la maldición histórica aprovechando la localía, mientras que Barcelona buscará consolidar su liderato y extender la hegemonía sobre su vecino de ciudad. Todo indica que la racha azulgrana continuará.