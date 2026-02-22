El Estadio Coliseum Alfonso Pérez tendrá un duelo de urgencias en la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26. Getafe, undécimo con 29 puntos, recibe a un Sevilla decimotercero con 26 unidades, equipo donde juegan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que necesita sumar de a tres para alejarse definitivamente de la zona roja.

Los azulones llegan en buen momento: victoria 2-1 ante Villarreal en la fecha anterior, con Mauro Arambarri como figura, resultado que les da tranquilidad relativa en la mitad de la tabla.

El Sevilla, en cambio, llega golpeado. Han sumado apenas un punto en los últimos dos partidos y el fantasma del descenso está en el horizonte. Matías Almeyda tiene a Gabriel Suazo como titular indiscutido en el lateral izquierdo, mientras que Alexis Sánchez permanece en la banca.

⏱️ Getafe vs Sevilla, minuto a minuto