Girona vs Barcelona se enfrentan este lunes 16 de febrero a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Montilivi, por la fecha 24 de LaLiga 2025-26. El duelo catalán tiene impacto directo en la lucha por el campeonato.
El equipo de Hansi Flick lidera el torneo con 58 puntos (19 triunfos, 1 empate y 3 derrotas), apenas una unidad por encima del Real Madrid. Viene de vencer 3-0 a Mallorca y atraviesa una racha sólida en el campeonato, donde no puede permitirse tropiezos en el tramo decisivo de la temporada.
Girona, en tanto, vive una realidad distinta. Se ubica 12° con 26 puntos (6 victorias, 8 empates y 9 derrotas) y acumula tres partidos consecutivos sin ganar. En su último encuentro igualó 1-1 ante Sevilla, resultado que mantuvo la irregularidad que ha marcado su campaña.
El último antecedente favorece al Barcelona: el 18 de octubre de 2025 ganó 2-1 en Montjuic con goles de Pedri y Ronald Araujo, mientras que Axel Witsel descontó para el conjunto blanquirrojo.
⚽ Girona vs Barcelona, minuto a minuto
👉 En AlAireLibre.cl puedes seguir el minuto a minuto de Girona vs Barcelona, con resultado en tiempo real, goles, estadísticas, formaciones confirmadas y todas las incidencias desde el Estadio Montilivi.
📣 Sigue Girona vs Barcelona EN VIVO en AlAireLibre.cl, con cobertura completa, análisis post partido y todos los detalles de la pelea por el título en España.
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Gazzaniga
Rincon
Reis
Blind
Martinez
Tsigankov
Martin
Witsel
Gil
Vanat
Lemar
- Entrenador
-
0Michel
- Lesionados
-
0Juan Carlos
-
6Donny van de Beek
-
0Cristian Portu
-
22Marc-André ter Stegen
-
24Álex Moreno
-
36Ricard Artero
-
18Azzedine Ounahi
- Suplentes
-
1Rubén Blanco
-
25Vladyslav Krapyvtsov
-
3Joel Roca
-
5David López
-
7Cristhian Stuani
-
8Fran Beltran
-
9Abel Ruiz
-
14Claudio Echeverri
-
16Alejandro Francés
-
29Lass Kourouma
Garcia
Kounde
Cubarsi
Garcia
Martin
Lopez
de
Jong
Olmo
Yamal
Torres
- Entrenador
-
0Hans-Dieter Flick
- Lesionados
-
15Andreas Christensen
-
6Gavi
-
8Pedri
-
14Marcus Rashford
- Suplentes
-
25Wojciech Szczesny
-
2João Cancelo
-
31Diego Kochen
-
4Ronald Araujo
-
9Robert Lewandowski
-
17Marc Casado
-
22Marc Bernal
-
3Alejandro Balde
-
19Roony Bardghji
-
43Tommy Marques