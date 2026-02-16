Girona vs Barcelona se enfrentan este lunes 16 de febrero a las 17:00 horas de Chile en el Estadio Montilivi, por la fecha 24 de LaLiga 2025-26. El duelo catalán tiene impacto directo en la lucha por el campeonato.

El equipo de Hansi Flick lidera el torneo con 58 puntos (19 triunfos, 1 empate y 3 derrotas), apenas una unidad por encima del Real Madrid. Viene de vencer 3-0 a Mallorca y atraviesa una racha sólida en el campeonato, donde no puede permitirse tropiezos en el tramo decisivo de la temporada.

Girona, en tanto, vive una realidad distinta. Se ubica 12° con 26 puntos (6 victorias, 8 empates y 9 derrotas) y acumula tres partidos consecutivos sin ganar. En su último encuentro igualó 1-1 ante Sevilla, resultado que mantuvo la irregularidad que ha marcado su campaña.

El último antecedente favorece al Barcelona: el 18 de octubre de 2025 ganó 2-1 en Montjuic con goles de Pedri y Ronald Araujo, mientras que Axel Witsel descontó para el conjunto blanquirrojo.

⚽ Girona vs Barcelona, minuto a minuto

👉 En AlAireLibre.cl puedes seguir el minuto a minuto de Girona vs Barcelona, con resultado en tiempo real, goles, estadísticas, formaciones confirmadas y todas las incidencias desde el Estadio Montilivi.

📣 Sigue Girona vs Barcelona EN VIVO en AlAireLibre.cl, con cobertura completa, análisis post partido y todos los detalles de la pelea por el título en España.

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 24
Girona
16/02/2026 17:00
0
0
Primera parte Estadi Municipal de Montilivi – Girona
Barcelona
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Paulo Gazzaniga alivia la presión con un despeje.
Girona saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Girona: 5 %, Barcelona: 95 %.
Girona tiene el control del balón.
Bryan Gil hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Arnau Martinez Girona intercepta un centro dirigido al área.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona tiene el control del balón.
Barcelona saca de banda en la mitad del campo rival.
Daley Blind alivia la presión con un despeje.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona intenta crear peligro.
Barcelona intenta crear peligro.
Fuera de juego señalado a Vladyslav Vanat (Girona).
Bryan Gil hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
El terreno está en buenas condiciones y permite un juego técnico.
Bienvenidos al partido de esta noche.
Barcelona saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a Estadi Municipal de Montilivi. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Girona
4-4-2
Paulo Gazzaniga 13
Paulo
Gazzaniga
Hugo Rincon 2
Hugo
Rincon
Vitor Reis 12
Vitor
Reis
Daley Blind 17
Daley
Blind
Arnau Martinez 4
Arnau
Martinez
Viktor Tsigankov 15
Viktor
Tsigankov
Ivan Martin 23
Ivan
Martin
Axel Witsel 20
Axel
Witsel
Bryan Gil 21
Bryan
Gil
Vladyslav Vanat 19
Vladyslav
Vanat
Thomas Lemar 11
Thomas
Lemar
  • Entrenador
  • 0
    Michel
  • Lesionados
  • 0
    Juan Carlos
  • 6
    Donny van de Beek
  • 0
    Cristian Portu
  • 22
    Marc-André ter Stegen
  • 24
    Álex Moreno
  • 36
    Ricard Artero
  • 18
    Azzedine Ounahi
  • Suplentes
  • 1
    Rubén Blanco
  • 25
    Vladyslav Krapyvtsov
  • 3
    Joel Roca
  • 5
    David López
  • 7
    Cristhian Stuani
  • 8
    Fran Beltran
  • 9
    Abel Ruiz
  • 14
    Claudio Echeverri
  • 16
    Alejandro Francés
  • 29
    Lass Kourouma
Barcelona
4-3-3
Raphinha 11
Raphinha
Joan Garcia 13
Joan
Garcia
Jules Kounde 23
Jules
Kounde
Pau Cubarsi 5
Pau
Cubarsi
Eric Garcia 24
Eric
Garcia
Gerard Martin 18
Gerard
Martin
Fermin Lopez 16
Fermin
Lopez
Frenkie de Jong 21
Frenkie
de
Jong
Dani Olmo 20
Dani
Olmo
Lamine Yamal 10
Lamine
Yamal
Ferran Torres 7
Ferran
Torres
  • Entrenador
  • 0
    Hans-Dieter Flick
  • Lesionados
  • 15
    Andreas Christensen
  • 6
    Gavi
  • 8
    Pedri
  • 14
    Marcus Rashford
  • Suplentes
  • 25
    Wojciech Szczesny
  • 2
    João Cancelo
  • 31
    Diego Kochen
  • 4
    Ronald Araujo
  • 9
    Robert Lewandowski
  • 17
    Marc Casado
  • 22
    Marc Bernal
  • 3
    Alejandro Balde
  • 19
    Roony Bardghji
  • 43
    Tommy Marques
0
Faltas Cometidas
0
1
Saques de Banda
2
1
Fuera de Juego
0
0
Centros
1
5
Posesión de Balón
95
0
Tarjetas Amarillas
0
0
Tiros Fuera
0
0
Tiros Bloqueados
0
0
Tiros a Puerta
0
0
Contraataques
0
0
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
0
Goles
0
0
Saques de Portería
0
0
Atención Médica
0
0
Sustituciones
0
0
Asistencias
0
0
Tiros Libres
1
0
Paradas
0
0
Intentos de Gol
0
0
Asistencias 1ª Mitad
0
0
Saques de Portería 1ª Mitad
0
0
Contraataques 1ª Mitad
0
0
Atención Médica 1ª Mitad
0
0
Centros 1ª Mitad
1
0
Sustituciones 1ª Mitad
0
0
Tiros Bloqueados 1ª Mitad
0
0
Paradas 1ª Mitad
0
0
Tiros Libres 1ª Mitad
1
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Corners 1ª Mitad
0
5
Posesión de Balón 1ª Mitad
95
0
Goles 1ª Mitad
0
0
Intentos de Gol 1ª Mitad
0
1
Saques de Banda 1ª Mitad
2
0
Faltas Cometidas 1ª Mitad
0
Últimos enfrentamientos
BAR 2 – 1 GIR 18/10/2025
BAR 4 – 1 GIR 30/03/2025
GIR 1 – 4 BAR 15/09/2024
GIR 4 – 2 BAR 04/05/2024
BAR 2 – 4 GIR 10/12/2023