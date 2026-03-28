Nicolás Córdova ya no puede ser acusado de solo prometer. Después del 4-2 ante Cabo Verde en el Eden Park de Auckland, el técnico interino de La Roja entregó el número que resume todo su proceso: “Hemos bajado casi cinco a seis años la media del equipo. Están apareciendo jugadores jóvenes de 19 a 21 años”. No es retórica: la nómina del FIFA Series 2026 promedia 25,1 años y 16 de los 25 convocados tienen menos de 24.

El objetivo está escrito en el horizonte, el Mundial 2030 y Chile por primera vez en años está construyendo el equipo antes de que empiece el reloj de las eliminatorias. La respuesta a Arturo Vidal, que cuestionó públicamente los llamados de Córdova, fue directa por parte del entrenador: “Cuando tú hablas de que la selección tiene que mirar jugadores del futuro, tienes partidos amistosos no para mostrar a los jugadores que uno ya conoce. Cuando uno habla, tiene que ser consecuente“.

Acá están, uno por uno, los diez jugadores con los que Córdova está armando una base para buscar clasificar al 2030.

¿Quiénes son los volantes jóvenes que lidera La Roja hoy?

Vicente Pizarro (23 años, Rosario Central) es el más importante de todos. Fichó en el club argentino en enero de 2026 y fue titular indiscutido bajo las órdenes de Jorge Almirón, actual puntero del fútbol argentino, con 1.044 de 1.080 minutos disponibles hasta la fecha FIFA. Tendrá 27 años si llega al Mundial 2030. Javier Altamirano (25 años, U de Chile) completa la dupla en el mediocampo: técnico, intenso y con experiencia internacional acumulada.

Felipe Ogaz (23 años, O’Higgins) es el debutante del grupo. Su inclusión refleja la gran temporada de Los Celestes en Copa Libertadores y el criterio de Córdova de elegir forma sobre nombre.

¿Qué extremos y delanteros jóvenes tiene la Selección Chilena para el 2030?

Ben Brereton Díaz (26 años, Derby County) llegó a sus 10 goles con La Roja ante Cabo Verde, superando a Francisco Valdés y Reinaldo Navia (9 cada uno) en apenas 41 partidos. Es el único de esta lista que ya no es promesa: es titular y figura. Darío Osorio (21 años, FC Midtjylland) es el más talentoso del proceso, desequilibrante, versátil y con proyección enorme, aunque todavía le falta convencer en la consistencia dentro de una oncena definida.

Benjamín Chandía (22 años, Coquimbo Unido) y Alexander Aravena (Portland Timbers) son las opciones por banda, con Maximiliano Gutiérrez como el jugador emergente tras su gol ante Cabo Verde.

La Roja se tuvo un triunfo trabajado ante Cabo Verde | © Photosport

¿En qué defensas jóvenes confía Córdova para las próximas Eliminatorias?

Diego Ulloa (22 años, Colo Colo) tomó la titularidad en el lateral izquierdo del Cacique desde la segunda fecha y es uno de los jugadores más seguidos por el cuerpo técnico, con 6 partidos y 469 minutos en el Campeonato Nacional 2026. Ian Gárguez (21 años, Palestino) es la sorpresa del proceso en el lateral derecho, y Felipe Faúndez (23 años, O’Higgins) completó la línea defensiva ante Cabo Verde.

En el arco, Thomas Gillier (21 años, CF Montréal) es el proyecto a largo plazo, convocado también para asegurar su elegibilidad por Chile antes de que Argelia, que lo tenía en la mira, formalizara un llamado.

¿Tiene La Roja razones reales para creer en el Mundial 2030?

Sí, pero con la cabeza fría. El proceso Córdova tiene algo que los anteriores no tuvieron: honestidad en el diagnóstico. Chile no perdió tres Mundiales por falta de talento individual, sino por no haber construido el recambio a tiempo. Esta vez el recambio se está construyendo con cuatro años de margen: Pizarro tendrá 27, Brereton 31, Osorio 25, Gárguez 26. La Generación Dorada llegó tarde al relevo. Esta generación tiene la oportunidad de llegar justo a tiempo.

¿Cuánto bajó la edad promedio de La Roja con Córdova?

Según el propio DT, Chile bajó casi cinco o seis años la edad promedio del plantel respecto a las últimas Eliminatorias. La nómina del FIFA Series 2026 promedia 25,1 años.

¿Cuántos goles lleva Ben Brereton con La Roja?

Tras su tanto ante Cabo Verde el 27 de marzo en Auckland, Brereton Díaz llegó a 10 goles en 41 partidos, superando a Francisco Valdés y Reinaldo Navia en la tabla histórica de goleadores.

¿Cuándo empiezan las Eliminatorias para el Mundial 2030?

Las Eliminatorias Sudamericanas tienen como fecha tentativa de inicio septiembre de 2026. Pero todo dependerá del formato que adopte Conmebol para el próximo torneo clasificatorio, esto porque ya hay 3 sudamericanos clasificados directamente: Argentina, Uruguay y Paraguay. Chile buscará su clasificación con la base renovada que Córdova está construyendo en estas fechas FIFA.

En resumen