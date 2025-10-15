El nombre de Manley Clerveaux volvió a sonar en el Monumental, pero esta vez no por sus goles. El joven delantero haitiano de la Sub 20 de Colo Colo vivió días difíciles luego de sufrir insultos racistas durante el triunfo ante Cobresal, un episodio que reabrió el debate sobre la discriminación en el fútbol formativo chileno.

Entre las reacciones, una presencia llamó la atención en Macul: la de Juan Pablo Sorín. El excapitán de la selección argentina y actual embajador de la FIFA se encontraba en Chile por el Mundial Sub 20, pero quiso aprovechar su paso por Santiago para visitar al atacante albo y transmitirle su apoyo.

⚽ ¿Por qué Juan Pablo Sorín fue al Monumental?

Según informó Radio ADN, Sorín llegó acompañado de un equipo de la FIFA encargado de promover campañas de inclusión y respeto. En el estadio se reunió con Héctor Tapia, jefe técnico del fútbol formativo de Colo Colo, y con el propio Clerveaux.

El exdefensor de River Plate compartió experiencias personales y remarcó la política de “cero tolerancia” frente al racismo. Además, brindó una charla a la selección argentina Sub 20 antes de las semifinales del Mundial, reforzando la importancia del respeto y la empatía en el desarrollo de los jóvenes futbolistas.