El Estadio Monumental ya respira aires de renovación. Fernando Ortiz, el nuevo director técnico de Colo Colo, ha comenzado a marcar su sello en Macul, y una de sus primeras decisiones ha generado más expectación que cualquier oncena.

El Tano no perdió tiempo en los primeros días de trabajo. Apenas pisó el complejo de Macul, buscó a Arturo Vidal para una conversación que podría definir el rumbo del capitán en lo que resta del centenario albo. “Tuve la fortuna de hablar con Arturo Vidal, le pregunté dónde quiere jugar y me respondió”, reveló el estratega argentino en diálogo con DSports.

⚽ La charla que podría cambiar el destino de Vidal

Pero aquí viene lo interesante: Ortiz no reveló qué le contestó el King. Esa respuesta, que permanece como un secreto guardado en los pasillos del Monumental, podría ser la clave para entender si el mediocampista de 38 años tendrá más oportunidades en el equipo titular.

El experimentado volante ha vivido una temporada para el olvido. Después de ser una pieza fundamental en el título de 2024, con 35 partidos y ocho goles, este año apenas suma 20 encuentros, dos tantos y una habilitación. Las lesiones, la irregularidad y algunos episodios extrafutbolísticos han terminado por instalar dudas sobre su real aporte al equipo.

Vidal en la práctica del jueves / ©Instagram Colo Colo

🏆 El debut más esperado del año en la Supercopa

La primera prueba de fuego para esta sociedad entre Ortiz y Vidal será el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, cuando Colo Colo enfrente a Universidad de Chile por la Supercopa. “El primer objetivo es sacar adelante el partido el día 14, repetir el triunfo y darle a nuestra hinchada una alegría más”, declaró el entrenador, quien debutará oficialmente en el banquillo albo en el clásico más importante del año.

Para el Tano, la experiencia de Vidal va más allá de lo futbolístico. “Yo tengo que poder exprimirlo, no solo en lo deportivo, sino que su experiencia en todo sentido”, señaló, dejando en claro que el King seguirá siendo una figura clave en el vestuario, independiente de los minutos que juegue.

El futuro del bicampeón de América dependerá de una cláusula contractual que establece que debe disputar la mitad de los 37 partidos de la temporada para renovar automáticamente. Hasta el momento lleva 17 encuentros y solo necesita dos más para completar la renovación. Con 11 partidos por delante, incluyendo la Supercopa, el King tiene varias oportunidades para asegurar su continuidad en Macul.