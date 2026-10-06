La despedida de Lionel Messi tuvo sello chileno. El árbitro nacional Fernando Véjar fue el encargado de impartir justicia en el último partido del astro con la Selección Argentina, y al final del compromiso protagonizó un gesto que dio la vuelta al mundo.

Tras el pitazo final del triunfo por 3-0 de la Albiceleste sobre Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el juez se acercó al capitán trasandino y le entregó las tarjetas que utilizó durante el encuentro, como recuerdo de la noche.

Fernando Vejar le regalo sus tarjetas a Messi pic.twitter.com/p3dUqq9WVB — Chilean Premier League (@AbranCancha8) October 7, 2026

La terna chilena que dirigió la despedida de Messi

El colegiado no fue el único compatriota en la cancha de Núñez. La Conmebol designó un cuarteto completamente nacional para el histórico compromiso: Carlos Venegas y Wladimir Muñoz como asistentes y José Cabero en el rol de cuarto árbitro.

Para Véjar fue, además, un estreno absoluto, ya que nunca antes había dirigido oficialmente a la Selección Argentina.

El penal que Véjar le dio a Messi en su último partido

El juez chileno también tuvo un rol clave en el festejo del astro. Cerca de los 70 minutos, sancionó una infracción sobre Agustín Giay y decretó el penal que el propio Messi se encargó de convertir para el 3-0 definitivo.

Antes, Nicolás Otamendi, también en su despedida de la Albiceleste, había abierto la cuenta en el arranque del segundo tiempo.

El homenaje a Messi en el Monumental

Una vez terminado el partido, los futbolistas de ambas selecciones formaron una fila de honor para despedir al ídolo y se realizó un espectáculo de drones sobre el campo de juego del coliseo de Núñez.