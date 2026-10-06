La Selección Argentina vivirá este martes una de las noches más emotivas de su historia. Lionel Messi jugará su último partido con la Albiceleste, cerrando un ciclo de más de dos décadas con un amistoso frente a Benín en un Estadio Monumental que estará completamente volcado a despedir a su capitán.

La jornada tendrá además un detalle especial para Chile: el encuentro será dirigido por el árbitro nacional Fernando Véjar y tendrá transmisión para nuestro país, por lo que los hinchas podrán seguir en vivo la última función del “10” con la camiseta argentina.

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs Benín en Chile?

El partido entre Argentina y Benín será transmitido en Chile por DSports en televisión.

Por streaming, el encuentro estará disponible a través de DGO, mientras que la programación internacional también contempla señales mediante Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

Transmisión de Argentina vs Benín

TV en Chile: DSports

DSports Streaming: DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN

DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN Minuto a minuto: AlAireLibre.cl

¿Dónde ver GRATIS Argentina vs Benín y la despedida de Messi?

En Chile, el partido no tendrá transmisión gratuita por televisión abierta.

La señal televisiva corresponde a DSports, mientras que las opciones online requieren acceso a alguna de las plataformas que poseen los derechos del encuentro.

En AlAireLibre.cl podrás seguir gratuitamente las principales incidencias, goles y todo lo que ocurra durante la despedida de Lionel Messi.

¿A qué hora juega Argentina vs Benín por la despedida de Messi?

El amistoso entre Argentina y Benín se disputará este martes 6 de octubre a las 20:00 horas de Chile.

El escenario será el Estadio Monumental de Núñez, en Buenos Aires, donde se espera una multitud para acompañar al capitán argentino en su última presentación con la selección.

Datos del partido

Partido: Argentina vs Benín

Argentina vs Benín Fecha: Martes 6 de octubre de 2026

Martes 6 de octubre de 2026 Hora: 20:00 horas de Chile

20:00 horas de Chile Estadio: Monumental de Núñez

Monumental de Núñez Ciudad: Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina Competencia: Amistoso internacional

¿Por qué Argentina vs Benín será el último partido de Lionel Messi?

El encuentro marcará el adiós definitivo de Lionel Messi de la Selección Argentina después de una trayectoria de 21 años con la camiseta albiceleste.

La jornada fue preparada como una verdadera despedida para el capitán, quien estará acompañado por varios de los futbolistas que fueron parte de los años más exitosos de Argentina.

Entre ellos aparecen nombres como Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes y Ángel Di María, además de buena parte de la base campeona del mundo en Qatar 2022.

Messi cerrará así una carrera internacional que tuvo su momento más alto con la conquista del Mundial, pero que también incluyó dos títulos de Copa América y la Finalissima.

¿Cómo llega Argentina al partido contra Benín?

Lionel Scaloni pretende que la despedida tenga también un fuerte componente futbolístico y prepara un equipo con varios nombres históricos.

Emiliano Martínez seguirá al mando del arco, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez se perfilan como la pareja de centrales.

En el mediocampo reaparecerá Rodrigo De Paul, uno de los compañeros más cercanos de Messi durante los últimos años, acompañado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Arriba, la idea es rodear al capitán con dos de los delanteros que marcaron el último ciclo: Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

¿Cómo llega Benín al amistoso contra Argentina?

Para Benín, el encuentro también representa una ocasión extraordinaria.

El combinado africano llega a Buenos Aires para disputar un amistoso ante el vigente protagonista del fútbol mundial, pero inevitablemente tendrá un papel especial en la fiesta organizada para despedir a Messi.

El plantel dirigido por Gernot Rohr contará con Marcel Dandjinou en el arco y futbolistas como Sessi D’Almeida, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko y Tosin Aiyegun entre sus principales alternativas.

Pese al carácter festivo de la jornada, Benín buscará competir y aprovechar la exposición que significa medirse ante Argentina en un Monumental repleto.

¿Quién será el árbitro de Argentina vs Benín?

El partido tendrá presencia chilena.

El encargado de impartir justicia será Fernando Véjar, árbitro nacional designado para conducir el último encuentro de Lionel Messi con la Selección Argentina.

La presencia del juez chileno agrega otro ingrediente para los hinchas nacionales que seguirán una jornada histórica desde las 20:00 horas.

Formaciones de Argentina vs Benín

Formación de Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Formación de Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun.

Minuto a minuto de Argentina vs Benín

Sigue este martes 6 de octubre desde las 20:00 horas todas las incidencias, goles, formaciones confirmadas y la histórica despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en AlAireLibre.cl.