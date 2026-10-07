Datos Clave El árbitro: El juez chileno Fernando Véjar fue el encargado de impartir justicia en el último partido de Lionel Messi con Argentina. El regalo: El árbitro nacional le obsequió las tarjetas que utilizó en el compromiso al astro trasandino. El paradero: Messi despreció el regalo y terminó entregándoselo a otra figura que tuvo un rol protagónico en su despedida.

Chile tuvo un rol protagónico en el último partido de Lionel Messi con la selección Argentina. El árbitro nacional Fernando Véjar fue el encargado de impartir justicia en el amistoso ante Benín e incluso tuvo un particular gesto con el astro trasandino una vez concluido el encuentro.

Tras el pitazo final, cuando todos querían tener un momento con el diez de la Albiceleste, Véjar se acercó y le regaló las tarjetas (amarilla y roja) que utilizó a lo largo del compromiso. El detalle fue captado por la transmisión oficial y se viralizó rápidamente, sin embargo, la respuesta de Messi generó sorpresa.

Fernando Vejar le regalo sus tarjetas a Messi https://t.co/p3dUqq9WVB — Chilean Premier League (@AbranCancha8) October 7, 2026

¿Qué hizo Lionel Messi con el regalo de Fernando Véjar?

Una vez concluido el duelo se llevaron a cabo una serie de homenajes que incluyó la participación de artistas en vivo y un show de drones. Una de las presentaciones más emotivas fue la de la cantante Soledad Pastorutti, que sorprendió tras su interpretación con un detalle que no pasó desapercibido.

Luego del tributo musical, la ‘Sole’ fue enfocada por la transmisión oficial y mostró las tarjetas que Fernando Véjar le había regalado a Lionel Messi minutos antes. De esta forma, el obsequio del juez chileno al capitán de la albiceleste finalmente quedó en manos de la reconocida cantautora trasandina.

La Sole se quedó con las tarjetas 🎁 ➡️ El árbitro se las había regalado a Leo Messi post partido https://t.co/11rqU8xaL8 — Diario Olé (@DiarioOle) October 7, 2026

Fernando Véjar fue protagonista en la despedida de Messi de Argentina

Fernando Véjar fue protagonista en el último partido de Lionel Messi con la selección argentina. Además de obsequiarle las tarjetas que utilizó durante el compromiso, el árbitro chileno pitó una falta en el área contra Agustín Giay cerca del minuto 70, sancionando la pena máxima.

El encargado de patear el penal fue obviamente el capitán de Argentina, que definió cruzado y anotó su último gol con la camiseta de su selección, recibiendo la ovación del Estadio Monumental de Buenos Aires que no paró de gritar su nombre.