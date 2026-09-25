Datos Clave La despedida: Lionel Messi anunció su retiro de la selección Argentina el pasado 31 de agosto. Último partido: El astro trasandino jugará su último duelo con la Albiceleste el próximo martes 6 de octubre ante Benín. El vínculo con Chile: Para este encuentro, la Conmebol designó árbitros chilenos, quienes dirigirán el adiós del diez argentino.

Lionel Messi se despedirá oficialmente de la selección Argentina. El capitán de la Albiceleste, quien anunció su retiro internacional hace algunas semanas, jugará su último partido el próximo martes 6 de octubre en un amistoso frente a Benín.

Este compromiso, que marcará el fin de la era del astro trasandino con su selección, tendrá presencia chilena, puesto que la Confederación Sudamericana de Fútbol Profesional (Conmebol) designó a árbitros nacionales para la despedida del diez.

Despedida de Lionel Messi con Argentina tendrá presencia chilena

El duelo, que seguramente tendrá una carga emocional importante, será dirigido por el árbitro FIFA chileno Fernando Véjar, de importante trayectoria a nivel internacional. El juez será secundado por Carlos Venegas y Wladimir Muñoz, mientras que el cuarto árbitro será José Cabero.

Para este encuentro se espera un emotivo homenaje para Lionel Messi, quien será acompañado por el plantel que conquistó la Copa del Mundo en Qatar 2022, además de los actuales seleccionados argentinos.

¿Por qué se retira Messi de Argentina?

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina el pasado 31 de agosto. A través de sus redes sociales, el jugador de Inter Miami explicó que tomó la decisión de decir adiós a la Albiceleste el 21 de julio, dos días después de perder la final del Mundial contra España.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo en los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, señaló el astro trasandino.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, dijo sobre su decisión.

¿Cuándo juega Messi su último partido con Argentina?

Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina el próximo martes 6 de octubre a las 20:00 horas de Chile frente al combinado africano de Benín. Este será el último de los tres encuentros de la Albiceleste en la fecha FIFA y marcará el fin del diez junto a su equipo nacional.