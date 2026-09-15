Datos Clave Lo llamaron: Lionel Messi apareció en la nómina contra Argentina La razón: Serán los partidos de despedida de la Pulga en territorio trasandino Los rivales: Bolivia, Burkina Faso y Benín

Lionel Messi fue convocado en la Selección Argentina para los duelos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, en la extensa fecha FIFA que se llevará cabo entre fines de septiembre e inicios de octubre.

La razón de esta convocatoria es darle una despedida en cancha a Messi y con su público, dado que los tres mencionados compromisos se disputarán en territorio trasandino.

La nómina completa de Argentina para los amistosos

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega. Volantes: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz y Franco Mastantuono.

Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz y Franco Mastantuono. Delanteros: Matías Soulé, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

¿Cuándo juega Argentina los amistosos?

Argentina comenzará esta serie de partidos en su país el 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba.

Después recibirá el 3 de octubre a Burkina Faso y el 6 del mismo mes frente a Benín.

Argentina vs Bolivia. Miércoles 30 de septiembre. Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Argentina vs Burkina Faso. Sábado 3 de octubre. Estadio Monumental de Núñez, Buenos Aires

Arentina vs Benín. Martes 6 de octubre. Estadio Monumental de Núñez, Buenos Aires.

¿Qué pasa con Lionel Scaloni?

Pueden ser de los últimos partidos del técnico Lionel Scaloni en la banca de Argentina, ya que termina contrato en diciembre de este 2026 y está lejos de renovar en cuanto a la postura de negociación con la dirigencia encabezada por Carlos “Chiqui” Tapia.

Su ayudante Walter Samuel está confirmado que no continúa y Scaloni casi ratificada esta situación.