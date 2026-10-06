Datos Clave Mensaje de Vidal: El chileno calificó a Lionel Messi como “El mejor de la historia, extraterrestre”. Amistad en Barcelona: Ambos compartieron camarín durante dos temporadas entre 2018 y 2020. Rivalidad histórica: Vidal y Messi también se enfrentaron con Chile y Argentina en las finales de Copa América 2015 y 2016.

Lionel Messi vivirá este martes una jornada especial al disputar su último partido con la selección argentina, instancia que provocó múltiples muestras de cariño hacia el capitán de la Albiceleste. Entre ellas apareció Arturo Vidal, quien aprovechó sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su excompañero en Barcelona.

El volante chileno compartió una serie de fotografías junto a la estrella argentina y recordó el vínculo que construyeron durante su paso por el conjunto catalán. En la publicación, además, utilizó una particular definición para referirse a la trayectoria de Messi con la selección.

“Hoy juegas tu último partido por tu país, amigo. Te deseo lo mejor siempre. El mejor de la historia, extraterrestre”, escribió el King en su cuenta de Instagram. La publicación de Arturo Vidal llegó durante las horas previas al compromiso de Argentina, en una jornada marcada por la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste y por los homenajes que recibió el astro trasandino.

¿Cómo nació la amistad entre Vidal y Messi?

Arturo Vidal y Lionel Messi coincidieron en Barcelona entre 2018 y 2020. El chileno llegó al conjunto catalán procedente del Bayern Múnich y compartió durante dos temporadas con el argentino, además de otros referentes del plantel azulgrana.

Durante ese período, ambos construyeron una relación que se mantuvo después de la salida de Vidal del club. El chileno posteriormente continuó su carrera en otros equipos, mientras Messi dejó Barcelona en 2021 para iniciar su etapa en el Paris Saint-Germain.

La cercanía entre ambos también se desarrolló en medio de una intensa rivalidad entre sus selecciones. Chile y Argentina protagonizaron las finales de la Copa América 2015 y la Copa América Centenario 2016, ambas definidas por penales a favor de La Roja.