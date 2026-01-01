El jueves 1 de enero, a las 14:30 horas de Chile, Liverpool recibirá a Leeds United en Anfield por la fecha 19 de la Premier League 2025-26, en un duelo que servirá como apertura del torneo en el primer día del año.

Los Reds están cuartos con 32 puntos tras vencer 2-1 a Wolverhampton en su último compromiso. El equipo local llegará con la urgencia de recuperarse en casa tras tropiezos recientes.

Leeds, sorpresivamente, está 16° con 20 puntos, pero ha encontrado vida mediante el 4-3-3 despiadadamente competitivo de Daniel Farke. El mediocampo es su verdadera arma: Ao Tanaka actúa como el organizador central que convierte la posesión en oportunidades letales. El japonés fue el héroe del último enfrentamiento entre ambos—el 3-3 de diciembre—cuando marcó en el minuto 96 después de que Liverpool ganaba 3-2.

Esa victoria moral de Leeds es la verdadera amenaza. Farke ha logrado una cohesión táctica donde la velocidad en transiciones y la técnica de Tanaka generan constantes problemas defensivos. Liverpool debe estar atento a las embestidas visitantes desde el primer minuto para evitar otra sorpresa en casa.

⏱️Liverpool vs Leeds, minuto a minuto