🔴 Matchday | JORNADA 30 – LaLiga EA Sports 2025-2026

⚽ Marcador: Mallorca 0 – 0 Real Madrid

📺 Canal: DGO

🕐 Horario: 11:15 hrs (Chile)

📍 Estadio: Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, España

Mallorca vs Real Madrid, minuto a minuto

¿Dónde ver Mallorca vs Real Madrid EN VIVO?

El partido entre Mallorca y Real Madrid por la LaLiga se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

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La Previa de Mallorca vs Real Madrid

Este sábado 4 de abril a las 11:15 horas de Chile, el Estadi Mallorca Son Moix es escenario de uno de los duelos más atractivos de la Jornada 30 de la LaLiga 2025-2026. Mallorca recibe a Real Madrid en un partido con objetivos completamente distintos en la tabla de posiciones.

Mallorca, dirigido por el DT argentino Martín Demichelis, ocupa el 18° lugar de la tabla con 28 puntos y atraviesa una situación crítica: está en zona de descenso y a solo un punto de salir de esa posición comprometida. Los bermellones vienen de caer 2-1 ante Elche y llegan con urgencia máxima. La única baja confirmada es la de Salas, mientras que Vedat Muriqi será el referente goleador para sorprender al líder visitante.

Real Madrid, dirigido por el DT Álvaro Arbeloa, llega como sublíder con 69 puntos en LaLiga, a cuatro puntos del líder Barcelona. Los merengues vienen de una victoria 3-2 ante Atlético de Madrid en la Jornada 29 y necesitan los tres puntos para presionar al Barça. Sin embargo, el equipo blanco arrastra una importante crisis de lesiones: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy y David Alaba, entre otros, están fuera de la convocatoria. Vinicius Jr. y Brahim Díaz serán las principales cartas de ataque disponibles.

Formaciones de Mallorca y Real Madrid

Probable formación de Mallorca:

Leo Román; Antonio Sánchez, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Lato; Samu Costa, Omar Mascarell; Pablo Torre, Zito Luvumbo, Mateo Joseph; Vedat Muriqi. DT: Martín Demichelis.

Probable formación de Real Madrid:

Andriy Lunin; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Francisco García; Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Arda Güler, Brahim Díaz, Vinicius Jr.; Luka Modrić. DT: Álvaro Arbeloa.

Estadísticas de Mallorca vs Real Madrid