🔴 Matchday | JORNADA 30 – LaLiga EA Sports 2025-2026
⚽ Marcador: Mallorca 0 – 0 Real Madrid
📺 Canal: DGO
🕐 Horario: 11:15 hrs (Chile)
📍 Estadio: Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca, España

Mallorca vs Real Madrid, minuto a minuto

¿Dónde ver Mallorca vs Real Madrid EN VIVO?

El partido entre Mallorca y Real Madrid por la LaLiga se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:

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La Previa de Mallorca vs Real Madrid

Este sábado 4 de abril a las 11:15 horas de Chile, el Estadi Mallorca Son Moix es escenario de uno de los duelos más atractivos de la Jornada 30 de la LaLiga 2025-2026. Mallorca recibe a Real Madrid en un partido con objetivos completamente distintos en la tabla de posiciones.

Mallorca, dirigido por el DT argentino Martín Demichelis, ocupa el 18° lugar de la tabla con 28 puntos y atraviesa una situación crítica: está en zona de descenso y a solo un punto de salir de esa posición comprometida. Los bermellones vienen de caer 2-1 ante Elche y llegan con urgencia máxima. La única baja confirmada es la de Salas, mientras que Vedat Muriqi será el referente goleador para sorprender al líder visitante.

Real Madrid, dirigido por el DT Álvaro Arbeloa, llega como sublíder con 69 puntos en LaLiga, a cuatro puntos del líder Barcelona. Los merengues vienen de una victoria 3-2 ante Atlético de Madrid en la Jornada 29 y necesitan los tres puntos para presionar al Barça. Sin embargo, el equipo blanco arrastra una importante crisis de lesiones: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy y David Alaba, entre otros, están fuera de la convocatoria. Vinicius Jr. y Brahim Díaz serán las principales cartas de ataque disponibles.

Formaciones de Mallorca y Real Madrid

Probable formación de Mallorca:

Leo Román; Antonio Sánchez, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Lato; Samu Costa, Omar Mascarell; Pablo Torre, Zito Luvumbo, Mateo Joseph; Vedat Muriqi. DT: Martín Demichelis.

Probable formación de Real Madrid:

Andriy Lunin; Dani Carvajal, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Francisco García; Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Arda Güler, Brahim Díaz, Vinicius Jr.; Luka Modrić. DT: Álvaro Arbeloa.

Estadísticas de Mallorca vs Real Madrid

Primera División – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 30
Mallorca
04/04/2026 11:15
Sin Comenzar Estadi Mallorca Son Moix – Palma
Real Madrid
  • Lineups
  • Team Stats
Mallorca
4-3-1-2
Leo Roman 1
Leo
Roman
Pablo Maffeo 23
Pablo
Maffeo
Antonio Raillo 21
Antonio
Raillo
Toni Lato 3
Toni
Lato
Omar Mascarell 5
Omar
Mascarell
Manu Morlanes 8
Manu
Morlanes
Pablo Torre 20
Pablo
Torre
Mateo Joseph 18
Mateo
Joseph
Vedat Muriqi 7
Vedat
Muriqi
Martin Valjent 24
Martin
Valjent
Samu 12
Samu
  • Entrenador
  • 0
    Martín Demichelis
Real Madrid
4-1-2-1-2
Trent Alexander-Arnold 12
Trent
Alexander-Arnold
Antonio Rüdiger 22
Antonio
Rüdiger
Eduardo Camavinga 6
Eduardo
Camavinga
Thiago Pitarch 45
Thiago
Pitarch
Arda Guler 15
Arda
Guler
Brahim Diaz 21
Brahim
Diaz
Aurelien Tchouameni 14
Aurelien
Tchouameni
Kylian Mbappe 10
Kylian
Mbappe
Dean Huijsen 24
Dean
Huijsen
Alvaro Carreras 18
Alvaro
Carreras
Andriy Lunin 13
Andriy
Lunin
  • Entrenador
  • 0
    Álvaro Arbeloa
  • Lesionados
  • 11
    Rodrygo
  • 1
    Thibaut Courtois
  • 23
    Ferland Mendy
  • Suspendidos
  • 8
    Federico Valverde
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