El sábado 10 de enero a las 12:00 horas de Chile, Manchester City recibirá a Exeter City en el Etihad Stadium por la tercera ronda de la FA Cup 2025-26, en un duelo que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

​Los Citizens estrenan su participación en la competición más antigua del fútbol mundial tras empatar 1-1 con Brighton en Premier League. Pep Guardiola podrá contar con la flamante incorporación Antoine Semenyo, recién llegado desde Bournemouth esta misma mañana. Erling Haaland, Phil Foden y Rayan Cherki lideran un ataque arrasador que promedia casi tres goles por encuentro.

​Exeter, de League One (tercera división), llega después de empatar agónicamente 2-2 con Huddersfield, un candidato al ascenso. Los Grecians cuentan con Jay Wareham e Ilmari Niskanen como sus principales armas ofensivas. El club solicitó públicamente al City una mayor porción de la taquilla para ayudar a sus finanzas, recordando el precedente de 2005 cuando Manchester United les cedió toda la recaudación.

​Con 7.800 aficionados visitantes confirmados, Exeter buscará la épica ante uno de los equipos más poderosos del planeta. La historia favorece claramente al City, pero la FA Cup siempre guarda espacio para el milagro.

⏱️Manchster City vs Exeter City, minuto a minuto

Copa – 2025/2026 3
Manchester City
10/01/2026 12:00
10
1
Descanso : 4 0
Finalizado Etihad Stadium – Manchester
Exeter
  • Max Alleyne 12′
  • Rodri 24′
  • Rico Lewis 49′
  • Antoine Semenyo 54′
  • Tijjani Reijnders 71′
  • Nico O'Reilly 79′
  • Ryan McAidoo 86′
  • Rico Lewis 90′
  • Jake Doyle-Hayes 42′
  • Jack Fitzwater 45′
  • George Birch 90′
  • Luca Woodhouse 81′
90 + 1 ‘
Manchester City
Gol regular : Rico Lewis
90 ‘
Exeter
Asistencia : Jake Doyle-Hayes
90 ‘
Exeter
Gol regular : George Birch
86 ‘
Manchester City
Asistencia : Divine Mukasa
86 ‘
Manchester City
Gol regular : Ryan McAidoo
82 ‘
Exeter
Sustitución entra : George Birch
82 ‘
Exeter
Sustitución sale : Liam Oakes
82 ‘
Exeter
Sustitución entra : Edward Francis
82 ‘
Exeter
Sustitución sale : Ethan Brierley
81 ‘
Exeter
Tarjeta amarilla : Luca Woodhouse
79 ‘
Manchester City
Asistencia : Rico Lewis
79 ‘
Manchester City
Gol regular : Nico O'Reilly
71 ‘
Manchester City
Asistencia : Jeremy Doku
71 ‘
Manchester City
Gol regular : Tijjani Reijnders
64 ‘
Manchester City
Sustitución entra : Jeremy Doku
64 ‘
Manchester City
Sustitución sale : Antoine Semenyo
64 ‘
Manchester City
Sustitución entra : Bernardo Silva
64 ‘
Manchester City
Sustitución sale : Max Alleyne
59 ‘
Exeter
Sustitución entra : Akeel Higgins
59 ‘
Exeter
Sustitución sale : Reece Cole
59 ‘
Exeter
Sustitución entra : Carlos Mendes
59 ‘
Exeter
Sustitución sale : Jack Aitchison
54 ‘
Manchester City
Asistencia : Rayan Cherki
54 ‘
Manchester City
Gol regular : Antoine Semenyo
49 ‘
Manchester City
Asistencia : Antoine Semenyo
49 ‘
Manchester City
Gol regular : Rico Lewis
45 + 2 ‘
Manchester City
Autogol : Jack Fitzwater
46 ‘
Exeter
Sustitución entra : Josh Magennis
46 ‘
Exeter
Sustitución sale : Jayden Wareham
46 ‘
Manchester City
Sustitución entra : Stephen Mfuni
46 ‘
Manchester City
Sustitución sale : Nathan Aké
46 ‘
Manchester City
Sustitución entra : Divine Mukasa
46 ‘
Manchester City
Sustitución sale : Erling Haaland
46 ‘
Manchester City
Sustitución entra : Nico O'Reilly
46 ‘
Manchester City
Sustitución sale : Rodri
42 ‘
Manchester City
Autogol : Jake Doyle-Hayes
24 ‘
Manchester City
Gol regular : Rodri
12 ‘
Manchester City
Gol regular : Max Alleyne
Manchester City
4-1-4-1
James Trafford 1
James
Trafford
Rico Lewis 82
Rico
Lewis
Abdukodir Khusanov 45
Abdukodir
Khusanov
Nathan Aké 6
Nathan
Aké
Rodri 16
Rodri
Ryan McAidoo 56
Ryan
McAidoo
Rayan Cherki 10
Rayan
Cherki
Tijjani Reijnders 4
Tijjani
Reijnders
Antoine Semenyo 42
Antoine
Semenyo
Max Alleyne 68
Max
Alleyne
Erling Haaland 9
Erling
Haaland
  • Entrenador
  • 0
    Pep Guardiola
  • Suplentes
  • 25
    Gianluigi Donnarumma
  • 11
    Jeremy Doku
  • 14
    Nico Gonzalez
  • 20
    Bernardo Silva
  • 27
    Matheus Nunes
  • 33
    Nico O'Reilly
  • 47
    Phil Foden
  • 63
    Divine Mukasa
  • 91
    Stephen Mfuni
Exeter
3-4-2-1
Joe Whitworth 1
Joe
Whitworth
Ed Turns 4
Ed
Turns
Jack Fitzwater 5
Jack
Fitzwater
Luca Woodhouse 20
Luca
Woodhouse
Ilmari Niskanen 14
Ilmari
Niskanen
Jake Doyle-Hayes 31
Jake
Doyle-Hayes
Ethan Brierley 6
Ethan
Brierley
Liam Oakes 34
Liam
Oakes
Reece Cole 12
Reece
Cole
Jack Aitchison 10
Jack
Aitchison
Jayden Wareham 9
Jayden
Wareham
  • Entrenador
  • 0
    Gary Caldwell
  • Suplentes
  • 23
    Jack Bycroft
  • 33
    Tom Dean
  • 2
    Jack McMillan
  • 8
    Edward Francis
  • 42
    George Birch
  • 17
    Akeel Higgins
  • 19
    Sonny Cox
  • 7
    Carlos Mendes
  • 27
    Josh Magennis
Últimos enfrentamientos
MAN 10 – 1 EXE 10/01/2026