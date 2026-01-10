El sábado 10 de enero a las 12:00 horas de Chile, Manchester City recibirá a Exeter City en el Etihad Stadium por la tercera ronda de la FA Cup 2025-26, en un duelo que marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.

​Los Citizens estrenan su participación en la competición más antigua del fútbol mundial tras empatar 1-1 con Brighton en Premier League. Pep Guardiola podrá contar con la flamante incorporación Antoine Semenyo, recién llegado desde Bournemouth esta misma mañana. Erling Haaland, Phil Foden y Rayan Cherki lideran un ataque arrasador que promedia casi tres goles por encuentro.

​Exeter, de League One (tercera división), llega después de empatar agónicamente 2-2 con Huddersfield, un candidato al ascenso. Los Grecians cuentan con Jay Wareham e Ilmari Niskanen como sus principales armas ofensivas. El club solicitó públicamente al City una mayor porción de la taquilla para ayudar a sus finanzas, recordando el precedente de 2005 cuando Manchester United les cedió toda la recaudación.

​Con 7.800 aficionados visitantes confirmados, Exeter buscará la épica ante uno de los equipos más poderosos del planeta. La historia favorece claramente al City, pero la FA Cup siempre guarda espacio para el milagro.

