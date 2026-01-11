Manchester United recibirá a Brighton en Old Trafford por la tercera ronda de la FA Cup 2025-26, en un duelo donde los Diablos Rojos necesitan urgentemente recuperar confianza.

Los Red Devils viven una crisis institucional mayúscula. Tras la salida de Rúben Amorim esta semana por sus críticas a la dirigencia, Darren Fletcher asume como técnico interino en su segundo partido tras el empate 2-2 con Burnley. El equipo no cuenta con Bryan Mbeumo ni Noussair Mazraoui, convocados por Camerún y Marruecos respectivamente para la Copa Africana. Matheus Cunha y Benjamin Šeško cargan con la responsabilidad ofensiva.

​Brighton, undécimo en Premier League, llega motivado tras el valioso empate 1-1 contra Manchester City en el Etihad. Fabian Hurzeler adelantó que rotará el equipo, pero Pascal Gross podría tener minutos. El mediocampista alemán tiene un historial letal: 7 goles contra el United en su carrera.

​El antecedente favorece claramente a los locales: Brighton ha sido eliminado 6 veces por el United en FA Cup, más que por cualquier otro rival. Sin embargo, las circunstancias actuales hacen de este un partido impredecible donde los Red Devils buscan aferrarse a cualquier título posible.

⏱️Manchester United vs Brighton, minuto a minuto

Copa – 2025/2026 3
Manchester United
11/01/2026 13:30
0
2
Segunda parte Old Trafford – Manchester
Brighton
  • Kobbie Mainoo 60′
  • Brajan Gruda 12′
  • Danny Welbeck 64′
64 ‘
Brighton
Asistencia : Brajan Gruda
64 ‘
Brighton
Gol regular : Danny Welbeck
62 ‘
Manchester United
Sustitución entra : Shea Lacey
62 ‘
Manchester United
Sustitución sale : Mason Mount
62 ‘
Manchester United
Sustitución entra : Joshua Zirkzee
62 ‘
Manchester United
Sustitución sale : Kobbie Mainoo
60 ‘
Manchester United
Tarjeta amarilla : Kobbie Mainoo
12 ‘
Brighton
Gol regular : Brajan Gruda
Manchester United
4-2-3-1
Senne Lammens 31
Senne
Lammens
Diogo Dalot 2
Diogo
Dalot
Leny Yoro 15
Leny
Yoro
Lisandro Martinez 6
Lisandro
Martinez
Patrick Dorgu 13
Patrick
Dorgu
Manuel Ugarte 25
Manuel
Ugarte
Kobbie Mainoo 37
Kobbie
Mainoo
Mason Mount 7
Mason
Mount
Bruno Fernandes 8
Bruno
Fernandes
Matheus Cunha 10
Matheus
Cunha
Benjamin Sesko 30
Benjamin
Sesko
  • Entrenador
  • 0
    Darren Fletcher
  • Suplentes
  • 1
    Altay Bayindir
  • 26
    Ayden Heaven
  • 5
    Harry Maguire
  • 12
    Tyrell Malacia
  • 18
    Carlos Henrique Casemiro
  • 61
    Shea Lacey
  • 11
    Joshua Zirkzee
  • 38
    Jack Fletcher
  • 39
    Tyler Fletcher
Brighton
4-2-3-1
Jason Steele 23
Jason
Steele
Joel Veltman 34
Joel
Veltman
Diego Coppola 42
Diego
Coppola
Olivier Boscagli 21
Olivier
Boscagli
Ferdi Kadioglu 24
Ferdi
Kadioglu
Jack Hinshelwood 13
Jack
Hinshelwood
Pascal Gross 30
Pascal
Gross
Brajan Gruda 8
Brajan
Gruda
Diego Gomez 25
Diego
Gomez
Georginio Rutter 10
Georginio
Rutter
Danny Welbeck 18
Danny
Welbeck
  • Entrenador
  • 0
    Fabian Hürzeler
  • Suplentes
  • 1
    Bart Verbruggen
  • 5
    Lewis Dunk
  • 6
    Jan Paul van Hecke
  • 14
    Tom Watson
  • 19
    Charalampos Kostoulas
  • 22
    Kaoru Mitoma
  • 26
    Yasin Ayari
  • 53
    Harry Howell
  • 51
    Charlie Tasker
Últimos enfrentamientos
MAN 4 – 2 BRI 25/10/2025
MAN 1 – 3 BRI 19/01/2025
BRI 2 – 1 MAN 24/08/2024
BRI 0 – 2 MAN 19/05/2024
MAN 1 – 3 BRI 16/09/2023