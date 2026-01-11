Manchester United recibirá a Brighton en Old Trafford por la tercera ronda de la FA Cup 2025-26, en un duelo donde los Diablos Rojos necesitan urgentemente recuperar confianza.

Los Red Devils viven una crisis institucional mayúscula. Tras la salida de Rúben Amorim esta semana por sus críticas a la dirigencia, Darren Fletcher asume como técnico interino en su segundo partido tras el empate 2-2 con Burnley. El equipo no cuenta con Bryan Mbeumo ni Noussair Mazraoui, convocados por Camerún y Marruecos respectivamente para la Copa Africana. Matheus Cunha y Benjamin Šeško cargan con la responsabilidad ofensiva.

​Brighton, undécimo en Premier League, llega motivado tras el valioso empate 1-1 contra Manchester City en el Etihad. Fabian Hurzeler adelantó que rotará el equipo, pero Pascal Gross podría tener minutos. El mediocampista alemán tiene un historial letal: 7 goles contra el United en su carrera.

​El antecedente favorece claramente a los locales: Brighton ha sido eliminado 6 veces por el United en FA Cup, más que por cualquier otro rival. Sin embargo, las circunstancias actuales hacen de este un partido impredecible donde los Red Devils buscan aferrarse a cualquier título posible.

⏱️Manchester United vs Brighton, minuto a minuto