Manchester United recibirá a Brighton en Old Trafford por la tercera ronda de la FA Cup 2025-26, en un duelo donde los Diablos Rojos necesitan urgentemente recuperar confianza.
Los Red Devils viven una crisis institucional mayúscula. Tras la salida de Rúben Amorim esta semana por sus críticas a la dirigencia, Darren Fletcher asume como técnico interino en su segundo partido tras el empate 2-2 con Burnley. El equipo no cuenta con Bryan Mbeumo ni Noussair Mazraoui, convocados por Camerún y Marruecos respectivamente para la Copa Africana. Matheus Cunha y Benjamin Šeško cargan con la responsabilidad ofensiva.
Brighton, undécimo en Premier League, llega motivado tras el valioso empate 1-1 contra Manchester City en el Etihad. Fabian Hurzeler adelantó que rotará el equipo, pero Pascal Gross podría tener minutos. El mediocampista alemán tiene un historial letal: 7 goles contra el United en su carrera.
El antecedente favorece claramente a los locales: Brighton ha sido eliminado 6 veces por el United en FA Cup, más que por cualquier otro rival. Sin embargo, las circunstancias actuales hacen de este un partido impredecible donde los Red Devils buscan aferrarse a cualquier título posible.
⏱️Manchester United vs Brighton, minuto a minuto
- Kobbie Mainoo 60′
- Brajan Gruda 12′
- Danny Welbeck 64′
Lammens
Dalot
Yoro
Martinez
Dorgu
Ugarte
Mainoo
Mount
Fernandes
Cunha
Sesko
-
0Darren Fletcher
-
1Altay Bayindir
-
26Ayden Heaven
-
5Harry Maguire
-
12Tyrell Malacia
-
18Carlos Henrique Casemiro
-
61Shea Lacey
-
11Joshua Zirkzee
-
38Jack Fletcher
-
39Tyler Fletcher
Steele
Veltman
Coppola
Boscagli
Kadioglu
Hinshelwood
Gross
Gruda
Gomez
Rutter
Welbeck
-
0Fabian Hürzeler
-
1Bart Verbruggen
-
5Lewis Dunk
-
6Jan Paul van Hecke
-
14Tom Watson
-
19Charalampos Kostoulas
-
22Kaoru Mitoma
-
26Yasin Ayari
-
53Harry Howell
-
51Charlie Tasker