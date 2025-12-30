Este martes 30 de diciembre, Manchester United recibirá a Wolverhampton Wanderers en Old Trafford por la fecha 19 de la Premier League 2025-26, en un duelo donde el favoritismo es abrumador.

Los Red Devils ocupan el sexto lugar con 29 puntos tras frenar su crisis con una victoria 1-0 contra Newcastle en el Boxing Day. Bryan Mbeumo lidera un ataque que ha mostrado inconsistencia, pero Bruno Fernandes sigue siendo el orquestador ofensivo con 5 goles y 7 asistencias. El equipo de Rúben Amorim busca recuperar confianza antes del cierre del año.

Wolves, por su parte, está en el fondo de la tabla con apenas 2 puntos en 18 partidos. Es la peor campaña de la era Premier League para el club. Con deficiencias defensivas y ofensiva paralizada, los Wanderers llegan como corderos al matadero.

Manchester United no debería permitirse otra sorpresa en casa. Una victoria rotunda no solo reafirmaría su regreso a la normalidad, sino que sellaría la campaña de Wolves como una de las más desastrosas en la historia reciente de la Premier League.

⏱️Manchester United vs Wolves, minuto a minuto