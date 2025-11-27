En la recta final del Campeonato Nacional, Maximiliano Guerrero volvió a quedar en el centro del análisis azul. El extremo, que solo suma un gol en toda la temporada, viene de firmar una actuación clave ante O’Higgins y dejó una señal que agitó el debate sobre su continuidad.

El atacante de 25 años enfrenta días complejos, marcado por molestias físicas que nuevamente lo tienen en duda para el choque del martes ante Coquimbo Unido, el campeón vigente. Aun así, su mensaje fue directo: se siente mejor que hace meses y quiere cerrar el año con protagonismo.

⚽ ¿Maximiliano Guerrero renueva con la U? La clave que dejó su reflexión

En conferencia de prensa, Guerrero fue sincero sobre lo irregular de este 2025. Reconoció que convivió con lesiones por golpes y un desgarro que lo frenó a inicios de temporada, obligándolo a reaparecer recién en abril. Aun así, aseguró que los últimos encuentros lo devolvieron a un nivel que estaba buscando hace tiempo.

“El gol me dio confianza”, dijo, remarcando que hoy se siente más completo, sobre todo tácticamente. La mano de Gustavo Álvarez también marcó su desarrollo, obligándolo a adaptarse a una zona donde no tenía continuidad.

De cara al decisivo duelo ante los piratas, el extremo aseguró que la U no puede dejar escapar puntos: “Tenemos que salir a buscar esos seis puntos y ver qué pasa”. Incluso restó importancia al estado del césped del Nacional, apuntando a que el equipo ya ha sorteado escenarios más complejos.

🔵 El futuro de Guerrero: su deseo, el contrato y una opción abierta

Aunque su contrato termina recién en diciembre de 2026, Guerrero dejó claro que su intención es renovar anticipadamente. “Estamos en conversaciones”, señaló, deslizando que el club ya trabaja en una extensión que le entregue estabilidad tras un año afectado por lesiones.

La opción de emigrar al extranjero también aparece en la mesa, pero no es prioridad inmediata. Guerrero quiere quedarse, pelear su lugar en la U y demostrar que este cierre de temporada no fue un espejismo. La señal está dada y en el CDA ya toman nota.