Gary Medel volvió a encender el debate en torno a La Roja. El histórico defensor de Universidad Católica rompió el silencio y se refirió sin filtro a su ausencia en el proceso de Ricardo Gareca, entregando duras frases que rápidamente dieron que hablar en el ambiente futbolero.

En diálogo con TNT Sports, el Pitbull confesó que su marginación lo golpeó fuerte. “Al principio me dolió no estar. En ese momento jugaba en Brasil, cada tres días, y lo estaba haciendo bien. Creo que debió llamarme, estar con los chicos, dar experiencia y jerarquía”, señaló el excapitán del equipo nacional.

🐶 Gary Medel rompe el silencio contra Ricardo Gareca

Sin embargo, su desahogo no terminó ahí. El defensor fue más allá y lanzó una dura crítica al trabajo de Ricardo Gareca en la Selección Chilena. “Menos mal que no fui. Mucha gente me contó que trabajaba muy mal, que era paupérrimo en los entrenamientos. Por suerte no me llamó, hubiese pasado rabias”, disparó sin rodeos.

Además, el jugador de la UC fue tajante al cerrar la puerta a un eventual regreso: “La Selección es una etapa cerrada. La miro desde lejos, solo por TV. No me veo involucrado, solo como hincha y para lo que necesiten, pero no para jugar”.