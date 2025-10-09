Gary Medel fue brutalmente honesto a la hora de analizar la victoria de U Católica por 1-0 ante Ñublense en el Claro Arena, en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2025.

Pese a que el triunfo deja a Los Cruzados en zona de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Medel fue autocrítico por el nivel mostrado por su equipo.

😱 Para Gary Medel, el rendimiento de U Católica fue “una mierda” ante Ñublense

Medel habló con TNT Sports tras el partido y señaló: “Contento por el triunfo, pero en el juego en sí una mierda porque no pudimos presionar en todo el partido con un jugador más, no tuvimos la pelota en ningún momento. En cuestión de los 90 minutos ellos tuvieron más la posición que nosotros yo creo, generaron bastante, entonces tenemos que mejorar eso mucho, no puede volver a pasar en nuestro campo esa situación”.

“Con un jugador todo el partido no creamos chances, no tuvimos la posición de pelota, perdíamos inmediato la pelota, entonces no creamos buen juego, un buen ritmo. En el primer tiempo nos tiramos muy atrás, no pudimos mantener ese ritmo que nosotros queríamos en nuestro campo, pero bueno, como te digo, eso es lo malo, pero lo positivo es que ganamos, otro triunfo más en casa y 5 al hilo, así que con eso contento, cerró.

