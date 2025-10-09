U Católica logró un buen triunfo por 1-0 ante Ñublense en el estadio Claro Arena y escaló al segundo lugar del Campeonato Nacional 2025: los Cruzados quedaron en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores, aunque U de Chile los puede alcanzar con su duelo pendiente.

Los Cruzados tienen una racha positiva de 5 victorias consecutivas, la que no conseguían desde 2021 cuando ganó el tetracampeonato, esa vez de la mano de Cristian Paulucci.

⚽ El gol de U. Católica – Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

El único tanto del compromiso fue obra del venezolano Eduard Bello, con un perfecto tiro libre de pierna derecha en los 6 minutos de juego, el que le valió a U Católica para un valioso triunfo.

Justo un minuto antes, Ñublense sufrió la expulsión de Osvaldo Bosso, por lo que prácticamente jugó todo el partido con un hombre menos.

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Ñublense?

U Católica vuelve a jugar el domingo 19 de octubre a las 15:00 horas ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Ñublense retorna a la acción un dia antes, el sábado 18 de octubre a las 15:00 horas, contra La Serena en el estadio La Portada.

🔗 Para saber más de U Católica, Ñublense y el Campeonato Nacional debes acceder al canal de Google Discover de Al Aire Libre.