El Campeonato Nacional 2025 sigue su curso durante el receso por fecha FIFA, y esta semana tendrá un duelo pendiente de alto voltaje.
Universidad Católica recibirá este jueves 9 de octubre a Ñublense en el Estadio Claro Arena, en un partido correspondiente a la fecha 19.
Los Cruzados llegan en su mejor momento de la temporada, con cuatro victorias consecutivas que los mantienen en zona de clasificación a torneos internacionales. Ñublense, en tanto, intentará recuperarse tras dos derrotas seguidas y mantener su lugar en la mitad de la tabla.
⚽ U Católica vs Ñublense en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Ñublense?
El partido entre Universidad Católica y Ñublense se juega este miércoles 9 de octubre a las 20:30 horas, en el Estadio Claro Arena de Las Condes.
- 📆 Fecha: Jueves 9 de octubre
- 🕗 Hora: 20:30 horas
- 🏟️ Estadio: Claro Arena
📺 ¿Dónde ver EN VIVO U Católica vs Ñublense?
El duelo será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también podrás seguirlo vía streaming en TNT Sports en Max.
- 📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max
🟨 Árbitros designados para U Católica vs Ñublense
La ANFP designó al juez Héctor Jona Gamboa como árbitro principal del compromiso, acompañado por un equipo experimentado en cancha y en el VAR:
- Árbitro principal: Héctor Jona Gamboa
- Asistente 1: Wladimir Muñoz Figueroa
- Asistente 2: Nicolás Medina Matus
- Cuarto árbitro: Cristian Galaz Sepúlveda
- VAR: Diego Flores Seguel
- AVAR: Alejandro Molina Bravo
🧾 La formación de U Católica vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025
📋 Universidad Católica (DT: Daniel Garnero):
Vicente Bernedo; Dylan Escobar, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Diego Valencia, Fernando Zampedri y Eduard Bello.
🧾 El XI de Ñublense:
📋 Ñublense (DT: Ronald Fuentes):
Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón, Jovanny Campusano; Lorenzo Reyes, Esteban Valencia, Federico Mateos, Gabriel Graciani, Lucas Molina; y Patricio Rubio.
📊 Últimos partidos de U Católica vs Ñublense
⚪ Universidad Católica
E – V – V – V – V
- 🏆 13/09/25: Deportes Limache 0-1 U. Católica – Árbitro: Mathias Riquelme Sepúlveda
- 🏆 30/08/25: U. Católica 2-1 Cobresal – Árbitro: Piero Maza Gómez
- 🏆 23/08/25: U. Católica 2-0 Unión Española – Árbitro: Rodrigo Carvajal Molina
- 🏆 16/08/25: Colo Colo 1-4 U. Católica – Árbitro: Cristián Garay Reyes
- 🏆 02/08/25: Deportes Iquique 2-2 U. Católica – Árbitro: Fernando Vejar Díaz
🔴 Ñublense
V – V – V – D – D
- 🏆 12/09/25: Coquimbo Unido 2-1 Ñublense – Árbitro: Juan Lara Luco
- 🏆 31/08/25: Ñublense 1-2 Unión Española – Árbitro: Franco Jiménez Lazo
- 🏆 24/08/25: Deportes Iquique 0-2 Ñublense – Árbitro: Diego Flores Seguel
- 🏆 16/08/25: Ñublense 1-0 Palestino – Árbitro: Rodrigo Carvajal Molina
- 🏆 03/08/25: Ñublense 1-0 Everton – Árbitro: Piero Maza Gómez
⚔️ Historial entre Universidad Católica vs Ñublense
Desde 2007, cruzados y chillanejos se han enfrentado 15 veces en Primera División, con amplia ventaja para la UC:
📊 U Católica ganó el 56 % de los duelos, Ñublense el 22 %, y el resto fueron empates (22 %).
👉 Últimos enfrentamientos:
- Ñublense 1-1 U. Católica (marzo 2025)
- Ñublense 1-2 U. Católica (julio 2024)
- U. Católica 0-1 Ñublense (febrero 2024)
- U. Católica 2-1 Ñublense (agosto 2023)
📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|Pts
|Últimos 5
|1
|Coquimbo Unido
|23
|17
|5
|1
|+24
|56
|🟢🟢🟢🟢🟢
|2
|O’Higgins
|23
|11
|8
|4
|+3
|41
|⚪🟢⚪🟢🟢
|3
|Audax Italiano
|23
|12
|4
|7
|+6
|40
|🔴🟢🔴🔴🟢
|4
|U. de Chile
|22
|12
|3
|7
|+22
|39
|🔴🟢🔴🔴⚪
|5
|U. Católica
|22
|11
|6
|5
|+12
|39
|⚪🟢🟢🟢🟢
|6
|Palestino
|23
|11
|6
|6
|+9
|39
|🔴⚪🟢🔴🔴
|7
|Cobresal
|23
|11
|5
|7
|+4
|38
|🔴🟢🔴🟢🟢
|8
|Colo Colo
|23
|9
|7
|7
|+10
|34
|⚪🔴⚪🟢🟢
|9
|Huachipato
|23
|9
|4
|10
|0
|31
|🟢🟢🟢🔴🔴
|10
|Ñublense
|22
|7
|8
|7
|-5
|29
|🟢🟢🟢🔴🔴
