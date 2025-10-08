El Campeonato Nacional 2025 sigue su curso durante el receso por fecha FIFA, y esta semana tendrá un duelo pendiente de alto voltaje.

Universidad Católica recibirá este jueves 9 de octubre a Ñublense en el Estadio Claro Arena, en un partido correspondiente a la fecha 19.

Los Cruzados llegan en su mejor momento de la temporada, con cuatro victorias consecutivas que los mantienen en zona de clasificación a torneos internacionales. Ñublense, en tanto, intentará recuperarse tras dos derrotas seguidas y mantener su lugar en la mitad de la tabla.

⚽ U Católica vs Ñublense en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

–

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Ñublense?

El partido entre Universidad Católica y Ñublense se juega este miércoles 9 de octubre a las 20:30 horas, en el Estadio Claro Arena de Las Condes.

📆 Fecha: Jueves 9 de octubre

Jueves 9 de octubre 🕗 Hora: 20:30 horas

20:30 horas 🏟️ Estadio: Claro Arena

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U Católica vs Ñublense?

El duelo será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también podrás seguirlo vía streaming en TNT Sports en Max.

📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2

TNT Sports HD / TNT Sports 2 💻 Streaming: TNT Sports en Max

TNT Sports en Max 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en Alairelibre.cl.

🟨 Árbitros designados para U Católica vs Ñublense

La ANFP designó al juez Héctor Jona Gamboa como árbitro principal del compromiso, acompañado por un equipo experimentado en cancha y en el VAR:

Árbitro principal: Héctor Jona Gamboa

Héctor Jona Gamboa Asistente 1: Wladimir Muñoz Figueroa

Wladimir Muñoz Figueroa Asistente 2: Nicolás Medina Matus

Nicolás Medina Matus Cuarto árbitro: Cristian Galaz Sepúlveda

Cristian Galaz Sepúlveda VAR: Diego Flores Seguel

Diego Flores Seguel AVAR: Alejandro Molina Bravo

🧾 La formación de U Católica vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

📋 Universidad Católica (DT: Daniel Garnero):

Vicente Bernedo; Dylan Escobar, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Diego Valencia, Fernando Zampedri y Eduard Bello.

🧾 El XI de Ñublense:

📋 Ñublense (DT: Ronald Fuentes):

Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón, Jovanny Campusano; Lorenzo Reyes, Esteban Valencia, Federico Mateos, Gabriel Graciani, Lucas Molina; y Patricio Rubio.

📊 Últimos partidos de U Católica vs Ñublense

⚪ Universidad Católica

E – V – V – V – V

🏆 13/09/25: Deportes Limache 0-1 U. Católica – Árbitro: Mathias Riquelme Sepúlveda

– Árbitro: Mathias Riquelme Sepúlveda 🏆 30/08/25: U. Católica 2-1 Cobresal – Árbitro: Piero Maza Gómez

– Árbitro: Piero Maza Gómez 🏆 23/08/25: U. Católica 2-0 Unión Española – Árbitro: Rodrigo Carvajal Molina

– Árbitro: Rodrigo Carvajal Molina 🏆 16/08/25: Colo Colo 1-4 U. Católica – Árbitro: Cristián Garay Reyes

– Árbitro: Cristián Garay Reyes 🏆 02/08/25: Deportes Iquique 2-2 U. Católica – Árbitro: Fernando Vejar Díaz

🔴 Ñublense

V – V – V – D – D

🏆 12/09/25: Coquimbo Unido 2-1 Ñublense – Árbitro: Juan Lara Luco

– Árbitro: Juan Lara Luco 🏆 31/08/25: Ñublense 1-2 Unión Española – Árbitro: Franco Jiménez Lazo

– Árbitro: Franco Jiménez Lazo 🏆 24/08/25: Deportes Iquique 0-2 Ñublense – Árbitro: Diego Flores Seguel

– Árbitro: Diego Flores Seguel 🏆 16/08/25: Ñublense 1-0 Palestino – Árbitro: Rodrigo Carvajal Molina

– Árbitro: Rodrigo Carvajal Molina 🏆 03/08/25: Ñublense 1-0 Everton – Árbitro: Piero Maza Gómez

⚔️ Historial entre Universidad Católica vs Ñublense

Desde 2007, cruzados y chillanejos se han enfrentado 15 veces en Primera División, con amplia ventaja para la UC:

📊 U Católica ganó el 56 % de los duelos, Ñublense el 22 %, y el resto fueron empates (22 %).

👉 Últimos enfrentamientos:

Ñublense 1-1 U. Católica (marzo 2025)

Ñublense 1-2 U. Católica (julio 2024)

U. Católica 0-1 Ñublense (febrero 2024)

U. Católica 2-1 Ñublense (agosto 2023)

📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

Pos Club PJ G E P DG Pts Últimos 5 1 Coquimbo Unido 23 17 5 1 +24 56 🟢🟢🟢🟢🟢 2 O’Higgins 23 11 8 4 +3 41 ⚪🟢⚪🟢🟢 3 Audax Italiano 23 12 4 7 +6 40 🔴🟢🔴🔴🟢 4 U. de Chile 22 12 3 7 +22 39 🔴🟢🔴🔴⚪ 5 U. Católica 22 11 6 5 +12 39 ⚪🟢🟢🟢🟢 6 Palestino 23 11 6 6 +9 39 🔴⚪🟢🔴🔴 7 Cobresal 23 11 5 7 +4 38 🔴🟢🔴🟢🟢 8 Colo Colo 23 9 7 7 +10 34 ⚪🔴⚪🟢🟢 9 Huachipato 23 9 4 10 0 31 🟢🟢🟢🔴🔴 10 Ñublense 22 7 8 7 -5 29 🟢🟢🟢🔴🔴

*La UC llega con una probabilidad de victoria del 49 %, según métricas de rendimiento, mientras que Ñublense tiene un 28 % y el empate un 23 %. El equipo de Daniel Garnero buscará mantener su invicto como local y extender su racha a cinco triunfos seguidos antes de la reanudación oficial del campeonato tras la fecha FIFA. Repasa las mejores casas de apuestas en Chile.

📣 Sigue toda la cobertura del Campeonato Nacional 2025 en AlAireLibre.cl: resultados, formaciones, estadísticas y el relato minuto a minuto desde el Claro Arena.