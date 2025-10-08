El Campeonato Nacional 2025 sigue su curso durante el receso por fecha FIFA, y esta semana tendrá un duelo pendiente de alto voltaje.
Universidad Católica recibirá este jueves 9 de octubre a Ñublense en el Estadio Claro Arena, en un partido correspondiente a la fecha 19.

Los Cruzados llegan en su mejor momento de la temporada, con cuatro victorias consecutivas que los mantienen en zona de clasificación a torneos internacionales. Ñublense, en tanto, intentará recuperarse tras dos derrotas seguidas y mantener su lugar en la mitad de la tabla.

⚽ U Católica vs Ñublense en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Ñublense?

El partido entre Universidad Católica y Ñublense se juega este miércoles 9 de octubre a las 20:30 horas, en el Estadio Claro Arena de Las Condes.

  • 📆 Fecha: Jueves 9 de octubre
  • 🕗 Hora: 20:30 horas
  • 🏟️ Estadio: Claro Arena

📺 ¿Dónde ver EN VIVO U Católica vs Ñublense?

El duelo será transmitido EN VIVO por TNT Sports en todas sus señales, y también podrás seguirlo vía streaming en TNT Sports en Max.

  • 📺 TV: TNT Sports HD / TNT Sports 2
  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max
🟨 Árbitros designados para U Católica vs Ñublense

La ANFP designó al juez Héctor Jona Gamboa como árbitro principal del compromiso, acompañado por un equipo experimentado en cancha y en el VAR:

  • Árbitro principal: Héctor Jona Gamboa
  • Asistente 1: Wladimir Muñoz Figueroa
  • Asistente 2: Nicolás Medina Matus
  • Cuarto árbitro: Cristian Galaz Sepúlveda
  • VAR: Diego Flores Seguel
  • AVAR: Alejandro Molina Bravo

🧾 La formación de U Católica vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2025

📋 Universidad Católica (DT: Daniel Garnero):
Vicente Bernedo; Dylan Escobar, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Diego Valencia, Fernando Zampedri y Eduard Bello. 

🧾 El XI de Ñublense:

📋 Ñublense (DT: Ronald Fuentes):
Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Osvaldo Bosso, Pablo Calderón, Jovanny Campusano; Lorenzo Reyes, Esteban Valencia, Federico Mateos, Gabriel Graciani, Lucas Molina; y Patricio Rubio.

📊 Últimos partidos de U Católica vs Ñublense

Universidad Católica

E – V – V – V – V

  • 🏆 13/09/25: Deportes Limache 0-1 U. Católica – Árbitro: Mathias Riquelme Sepúlveda
  • 🏆 30/08/25: U. Católica 2-1 Cobresal – Árbitro: Piero Maza Gómez
  • 🏆 23/08/25: U. Católica 2-0 Unión Española – Árbitro: Rodrigo Carvajal Molina
  • 🏆 16/08/25: Colo Colo 1-4 U. Católica – Árbitro: Cristián Garay Reyes
  • 🏆 02/08/25: Deportes Iquique 2-2 U. Católica – Árbitro: Fernando Vejar Díaz

🔴 Ñublense

V – V – V – D – D

  • 🏆 12/09/25: Coquimbo Unido 2-1 Ñublense – Árbitro: Juan Lara Luco
  • 🏆 31/08/25: Ñublense 1-2 Unión Española – Árbitro: Franco Jiménez Lazo
  • 🏆 24/08/25: Deportes Iquique 0-2 Ñublense – Árbitro: Diego Flores Seguel
  • 🏆 16/08/25: Ñublense 1-0 Palestino – Árbitro: Rodrigo Carvajal Molina
  • 🏆 03/08/25: Ñublense 1-0 Everton – Árbitro: Piero Maza Gómez

⚔️ Historial entre Universidad Católica vs Ñublense

Desde 2007, cruzados y chillanejos se han enfrentado 15 veces en Primera División, con amplia ventaja para la UC:

📊 U Católica ganó el 56 % de los duelos, Ñublense el 22 %, y el resto fueron empates (22 %).

👉 Últimos enfrentamientos:

  • Ñublense 1-1 U. Católica (marzo 2025)
  • Ñublense 1-2 U. Católica (julio 2024)
  • U. Católica 0-1 Ñublense (febrero 2024)
  • U. Católica 2-1 Ñublense (agosto 2023)

📈 Tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

PosClubPJGEPDGPtsÚltimos 5
1Coquimbo Unido231751+2456🟢🟢🟢🟢🟢
2O’Higgins231184+341⚪🟢⚪🟢🟢
3Audax Italiano231247+640🔴🟢🔴🔴🟢
4U. de Chile221237+2239🔴🟢🔴🔴⚪
5U. Católica221165+1239⚪🟢🟢🟢🟢
6Palestino231166+939🔴⚪🟢🔴🔴
7Cobresal231157+438🔴🟢🔴🟢🟢
8Colo Colo23977+1034⚪🔴⚪🟢🟢
9Huachipato239410031🟢🟢🟢🔴🔴
10Ñublense22787-529🟢🟢🟢🔴🔴

