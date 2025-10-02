Chile afronta una verdadera final en el Mundial Sub 20 cuando se mida ante Egipto en la tercera fecha del Grupo A. La Roja de Nicolás Córdova está obligada a sumar para avanzar a octavos de final y tendrá al frente a un rival que, aunque no registra victorias, preocupa por sus características.

Quien conoce de cerca ese fútbol es Leonardo Zamora, exportero nacional, que jugó en Egipto entre 2010 y 2011 y que además fue ayudante técnico de Mario Salas en la Sub 20 que disputó el Mundial de Turquía 2013. Su mirada apunta a un aspecto clave: el biotipo y la fuerza física de los africanos.

⚽ El análisis de Leonardo Zamora sobre Egipto

En diálogo con ADN Deportes, el exayudante de La Roja Sub 20 explicó que los egipcios son veloces y talentosos en ofensiva, aunque con falencias defensivas. “Son equipos que piensan más en el arco contrario que en el propio. La riqueza técnica y la explosividad en ataque siempre marcan diferencias”, comentó.

Sobre lo físico, fue categórico: “Por biotipo están un poco más desarrollados. Se ven centrales y delanteros muy altos, lo que genera otra competencia interna y obliga a adaptarse”, sostuvo.

Leonardo Zamora fue ayudante de Mario Salas en la Sub 20 el 2013 / ©Photosport.

📝 El desafío de Chile en el Mundial Sub 20

Más allá de los riesgos, Zamora valoró el desafío para Chile. “Jugar de local es motivación. La Roja puede insertarse en este grupo de elite”, señaló, confiado en que los juveniles puedan dar un golpe de autoridad en un partido que puede definir su futuro en la Copa del Mundo.

📲 Chile enfrentará a Egipto este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Toda la información del encuentro la encontrarás en Al Aire Libre.