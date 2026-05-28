Lionel Messi va a jugar del Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer este jueves la nómina oficial de 26 convocados de la Selección Argentina para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y el capitán del equipo quedó incluido en la lista para afrontar su sexto Mundial, una cifra inédita en la historia del fútbol trasandino, e igualada a nivel mundial solo por Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, que tendrán el mismo número en Portugal y México.

Con 38 años recién cumplidos (cumplirá 39 durante la competencia), el rosarino estará presente en su sexta cita planetaria luego de haber participado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. El astro del Inter Miami será una de las grandes figuras del torneo y la principal carta de la Albiceleste para defender el título conquistado en Doha.

¿Cuál es la nómina completa de Argentina para el Mundial 2026?

Estos son los 26 jugadores que Scaloni convocó para defender el título mundial, distribuidos por puesto:

Arqueros : Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli

: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli Defensores : Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina

: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian “Cuti” Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina Mediocampistas : Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz

: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nico Paz Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Gianluca Simeone, José Manuel López y Lautaro Martínez

La gran ausencia de la nómina es la de Marcos Acuña, quien sufrió problemas físicos en las últimas semanas. En su lugar, Scaloni incluyó a Facundo Medina, defensor del Olympique de Marsella.

¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026?

La selección argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 y tendrá su estreno el martes 16 de junio ante Argelia, en el Kansas City Stadium, desde las 21:00 horas de Chile. El segundo duelo será contra Austriael lunes 22 de junio a las 13:00 en el Dallas Stadium, y el cierre de la fase de grupos llegará ante Jordania el sábado 27 de junio a las 22:00, también en territorio texano.

Antes del debut oficial, el plantel disputará dos amistosos de preparación: el sábado 6 de junio ante Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas, y el martes 9 de junio ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.