Datos Clave Lesión Grado Dos: Neymar tiene desgarro parcial en el gemelo derecho. Dos Amistosos Fuera: Se pierde los partidos ante Panamá y Egipto de preparación. Debut en Duda: Brasil enfrenta a Marruecos el 13 de junio con Neymar en riesgo.

Las cuatro paredes de la Granja Comary se quedaron en silencio este jueves. Rodrigo Lasmar, médico de la selección brasileña, salió a hablar antes que cualquier jugador y entregó el diagnóstico que nadie en Brasil quería escuchar: Neymar sufre una lesión grado 2 en el gemelo derecho y estará entre dos y tres semanas fuera de las canchas. La cuenta regresiva del Mundial 2026 ya empezó a complicarse para la Canarinha, porque la estrella del Santos se perdería ambos amistosos preparatorios y, en el escenario más cercano al milagro, llegaría con apenas dos días de margen al debut ante Marruecos el 13 de junio.

El problema no es solo médico: es también de credibilidad. El diagnóstico de Lasmar contradice frontalmente el que entregó el Santos antes del llamado a la selección. El médico del cuadro de Vila Belmiro, Rodrigo Zogaib, había declarado que el problema era simplemente un edema y que el jugador llegaría apto para iniciar entrenamientos con el equipo de Carlo Ancelotti.

Lo que dijo el médico sobre Neymar

La declaración de Rodrigo Lasmar fue precisa y no dejó espacios. “Neymar se presentó ayer aquí en la Granja Comary, hizo todos los exámenes médicos, que terminaron con una resonancia magnética que mostró una lesión grado 2 en la pantorrilla, no apenas un edema. La expectativa es que de dos a tres semanas esté liberado”, explicó el especialista ante la prensa brasileña.

La diferencia entre un edema —inflamación localizada sin compromiso muscular real— y una lesión grado 2 es significativa. Un edema se trata en días con reposo y antiinflamatorios. Una lesión grado 2 implica desgarro parcial de fibras musculares, fisioterapia intensiva y, sobre todo, tiempo. Y el tiempo es lo único que Brasil no tiene a 16 días del debut mundialista.

Los partidos que se pierde Neymar

El calendario inmediato de la Verdeamarilla se ordena en tres frentes y conviene leerlo en escalera para entender la magnitud del cuadro:

Domingo 31 de mayo: Brasil vs Panamá (amistoso, Maracaná). Confirmado como baja.

Brasil vs Panamá (amistoso, Maracaná). Confirmado como baja. Sábado 6 de junio: Brasil vs Egipto (amistoso, Cleveland, Estados Unidos). Confirmado como baja.

Brasil vs Egipto (amistoso, Cleveland, Estados Unidos). Confirmado como baja. 11 de junio: plazo optimista de regreso a entrenamientos completos.

plazo optimista de regreso a entrenamientos completos. Sábado 13 de junio: debut Mundial 2026 vs Marruecos (Grupo C). En duda.

debut Mundial 2026 vs Marruecos (Grupo C). En duda. Viernes 19 de junio: segunda fecha vs Haití. Probable regreso.

La noticia es incómoda para el cuerpo técnico de Ancelotti. Incluso si Neymar se recupera en el plazo más rápido posible, llegaría sin haber jugado un solo amistoso con la selección desde la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en octubre de 2023. Es decir: su primer partido oficial con Brasil en casi tres años podría ser nada menos que un debut mundialista. El riesgo deportivo es altísimo.

¿Puede Brasil sacar a Neymar del Mundial?

El reglamento de la FIFA establece que la lista definitiva de 26 jugadores debe entregarse el 1 de junio. A partir de esa fecha, solo se permiten reemplazos en casos justificados de lesión o enfermedad grave, hasta 24 horas antes del primer partido del equipo. Ancelotti tiene una decisión sensible por delante: mantener a Neymar en la nómina apostando por su recuperación o reemplazarlo y blindar el plantel ante cualquier sorpresa.