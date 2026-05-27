Datos Clave Seoul Storm Alinea: Son, Kimmich y Doku buscan velocidad y presión alta. Diamants Éclatants Responde: Saka, Cherki y Neves apuestan por técnica y creatividad. Hinchas Deciden Todo: Los fanáticos votan en redes y comentarios quién avanza.

El Al Aire Libre Cage 2026 sigue elevando la intensidad con una segunda jornada cargada de figuras. Inspirado en el histórico formato de the cage de Nike, el torneo enfrenta a 48 futbolistas distribuidos en 16 tríos que luchan por avanzar en duelos definidos por los hinchas.

Ahora será el turno de Seoul Storm y Diamants Éclatants, dos equipos preparados para convertir la cage en un espectáculo ofensivo.

La velocidad de Son y Saka se enfrentan en la jaula

Seoul Storm apuesta por velocidad y orden táctico. Jérémy Doku desequilibra constantemente en espacios reducidos, Joshua Kimmich controla el ritmo con personalidad y precisión, mientras Heung-Min Son aporta movilidad, intensidad y definición frente al arco. Es un equipo preparado para atacar rápido y presionar alto.

Enfrente estará Diamants Éclatants, un trío que combina técnica y creatividad. João Neves entrega equilibrio y claridad en la salida, Rayan Cherki suma talento e improvisación, y Bukayo Saka aparece como el jugador capaz de marcar diferencias con su explosión y capacidad para generar peligro en cualquier momento.

¿Qué es el Al Aire Libre Cage 2026?

En la cage, los hinchas tienen la última palabra.

Las votaciones estarán disponibles en las redes sociales de Al Aire Libre y en la sección de comentarios del sitio, donde los fanáticos podrán analizar cada enfrentamiento y respaldar a su trío favorito. Técnica, creatividad, personalidad y conexión entre compañeros marcarán cada resultado.

¿Quién se quedará con la segunda jornada?